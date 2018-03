Achim. Der in den tödlichen Verkehrsunfall, der sich am 14. Februar am Fritz-Lieken-Eck ereignet hat (wir berichteten), verwickelte Linienbus ist nach Angaben von Polizei und Staatsanwaltschaft technisch in Ordnung. Der Bus war nach dem Unfall beschlagnahmt und begutachtet worden. Auch weil die Fahrerin geschildert hatte, dass der Bus nicht auf ihre Bremsversuche reagiert habe. „Technische Mängel sind daran nicht schuld, das können wir ausschließen“, sagte Polizeisprecher Helge Cassens am Mittwoch. Wo nun die Ursache für den Zusammenprall, den ein 49-jähriger Autofahrer nicht überlebt hat, liegt, das werde noch ermittelt. Der Bus jedenfalls sei auch wenige Tage vor dem Unfall bei einer obligatorischen Sicherheitsprüfung gewesen, fügte Cassens hinzu. Das Fahrzeug gehört zum Busunternehmen Enders in Hannover, das erklärte, dass sich sein Linienbus in einem einwandfreien Zustand befinde, die Bremsanlage vollständig funktioniere. Enders drückte sein Beileid und Bedauern für die Angehörigen des Verstorbenen aus.