Die Möglichkeiten, sich in der digitalen Welt anderen Menschen auf vielfältige Weise mitzuteilen, sind dank der sozialen Netzwerke sehr groß. Allerdings führt dies dazu, dass die Netzwerke mitunter auch für strafbare Hasskommentare und Hetzpropaganda missbraucht werden. (Björn Hake)

Aufgrund ihrer Selbstverpflichtung haben die sozialen Netzwerke Facebook, Twitter und YouTube im vergangenen Jahr nach Angaben der EU-Kommission mehr Beiträge gelöscht als zuvor. Freiwillig hätte das Trio im Jahr 2017 mehr denn je, nämlich rund 70 Prozent, der von Nutzern beanstandeten Inhalte gelöscht – dazu gehörten Hasskommentare, die sich zumeist gegen Migranten und Homosexuelle gerichtet hätten. Im Jahr 2016 hatte die Lösch-Quote der beanstandeten Inhalte noch bei knapp 30 Prozent gelegen.

Dass derartige Hetzpropaganda im Internet verbreitet wird, liegt offenbar an der vermeintlichen – und in manchen Fällen zumindest tatsächlichen – Anonymität im Netz. Sie verleitet Nutzer von sozialen Netzwerken auch nach Ansicht der Polizei dazu, die Grenze der Meinungsfreiheit zu überschreiten. Doch sogenannte Hasskommentare (Postings) sind auch in der virtuellen Welt nicht erlaubt. „Im Allgemeinen gilt im Internet wie beim gesprochenen Wort: Beleidigungen, Verleumdung, üble Nachrede, Volksverhetzung sind strafbar“, sagt Helge Cassens, Sprecher der Polizeiinspektion Verden/Osterholz.

Wenn die hiesige Polizei, bei der sich insbesondere die „Task Force Cybercrime/Digitale Spuren“ um Vorgänge im Internet kümmert, Hinweise aus der Bevölkerung bekommt, schaut sie genauer hin. „Es ist aber nicht so, dass wir andauernd das Netz von uns aus nach möglicherweise strafbaren Inhalten durchforsten können“, erklärt Cassens. Hinweise erreichen die Polizeibeamten telefonisch, auch über die Pressestelle, sowie über die Onlinewache der Polizei Niedersachsen. Dort kann jeder Anzeige erstatten und könnte die Hasskommentare als Link an die Polizei weiterleiten. Je nachdem, welche mögliche Straftat vorliegt, kümmert sich das jeweilige Fachkommissariat um die Online-Inhalte, das auch in der analogen Welt dafür zuständig ist. Beispielsweise bei rechtextremistischen Inhalten erledigt dies der Staatsschutz.

Andererseits gibt die Recherche der Internetspezialisten der Polizei Verden/Osterholz mitunter Anlass, aktiv zu werden. So gab es im Rahmen eines bundesweiten Aktionstags im Sommer vergangenen Jahres eine Razzia in Osterholz-Scharmbeck. Bei einem 30-Jährigen, gegen den die Polizei wegen Volksverhetzung und Gewaltdarstellung ermittelt hat, stellten Beamte der Inspektion Verden/Osterholz in dessen Wohnung diverse Speichermedien sicher.

Selbst wenn sich der Urheber eines verdächtigen Postings mit falschen Angaben – E-Mail-Adresse und Fantasienamen – im entsprechenden Netzwerk angemeldet hat, kann die Polizei über den Betreiber der Seite an die IP-Adresse des Nutzers gelangen. „Das klappt sehr oft, aber nicht immer, einige sind tatsächlich anonym“, weiß Cassens. Wie er generell schildert, erkenne man nicht immer auf Anhieb, ob eine Äußerung über andere Menschen oder Gruppen in sozialen Netzwerken noch im Bereich der Meinungsfreiheit liegt, oder schon im Bereich der Strafbarkeit. Im Zweifel würden Ermittlungen eingeleitet, um dem Verdacht nachzugehen. „Es ist an Äußerungen leider vieles erlaubt, was dennoch schwer zu ertragen ist“, befindet Cassens.

Empfindliche Geldstrafen

Dennoch, so sagte es jüngst Holger Münch, Chef des Bundeskriminalamtes, gebe es ein hohes Aufkommen strafbarer Hasspostings im Netz und daher bestehe Handlungsbedarf bei der Polizei. Zumal diejenigen Urheber solcher Kommentare, die in der jüngsten Vergangenheit verurteilt worden sind, empfindliche Geldstrafen zu zahlen hatten. In einem Fall von Volksverhetzung im Zusammenhang mit der Flüchtlingswelle musste ein Nutzer 7500 Euro Strafe für seine Worte zahlen. Aber auch die Betreiber von Sozialen Netzwerken, die bisher eigenständig für die Entfernung von Hasskommentaren zuständig waren, werden nun gesetzlich in die Pflicht genommen, die in ihren Veröffentlichungsorgangen hinterlassenen Kommentare zu prüfen. In Deutschland kommt seit Beginn dieses Jahres das sogenannte Netzwerkdurchsetzungsgesetz (NetzDG) zur Anwendung, das sozialen Netzwerken vorschreibt, strafrechtlich relevante Inhalte innerhalb von 24 Stunden zu löschen.

Wir berichtet, setzt sich auch der gebürtige Verdener und mittlerweile in Würzburg lebende Chan-jo Jun gegen Hasskommentare ein. Er hatte im vergangenen Jahr erstmals Facebook deswegen vor Gericht gebracht. Im Gespräch mit unserer Zeitung hatte er erklärt, dass er einen Weg gesucht habe, „gegen rechtswidrige Äußerungen vorzugehen“. Jeder Verlag müsse doch dafür sorgen, dass in den Online-Kommentaren keine Hetze betrieben werde – „Warum gilt das nicht für Facebook?“, wollte Chan-jo Jun wissen.

Wer der Polizei Hinweise auf möglicherweise strafbare Hasskommentare im Internet geben möchte, kann dies unter www.onlinewache.polizei.niedersachsen.de tun. Verstöße können online auch im Internet unter www.jugendschutz.net/hotline gemeldet werden.