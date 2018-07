In den digitalen Mülleimer gehören die Erpresser-Mails, teilt die Polizei mit. (Björn Hake)

Landkreis Rotenburg. Mehrere, vor allem ältere Menschen haben im Landkreis Rotenburg in den vergangenen Tagen erpresserische E-Mails von unbekannten Absendern erhalten. Darüber berichtete die Polizei am Donnerstag. In allen Fällen sei den Betroffenen mitgeteilt worden, dass man die Kamera ihres Laptops gehackt habe und so an angebliche kompromittierende Videoaufzeichnungen gekommen sei.

Die Beamten zählten einige der Fälle auf: Ein 75-jähriger Rotenburger wurde aufgefordert, 500 Euro an eine bestimmte Bitcoin-Adresse zu überweisen. In Scheeßel sollte eine 75-Jährige aus dem gleichen Grund 800 Euro Schweigegeld zahlen. Auch einem 63-jährigen Mann aus Hemslingen wurde aufgetischt, dass von ihm ein Film gedreht worden sei. Eine 61-jährige Bremervörderin sollte ebenfalls 500 Euro zahlen, ansonsten würden über die Webcam heimlich gemachte intime Aufnahme in Umlauf kommen.

Alle Angeschriebenen wendeten sich in der Folge an die Polizei und erstatteten eine Strafanzeige. Die Beamten gehen davon aus, dass noch weitere Menschen aus der Region auf diese Weise angeschrieben und erpresst worden sind. "Mit dieser Masche wenden sich organisierte Kriminelle wieder an ältere Menschen. Wie schon zuvor bei dubiosen Anrufen angeblicher Polizeibeamter bitten wir die Senioren, auch diesen E-Mails keine Beachtung zu schenken und sie in den digitalen Mülleimer zu werfen", appelliert der Experte für Kriminalprävention, Polizeihauptkommissar Thomas Teuber, an alle Bürger.