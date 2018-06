Oyten. Die Ermittlungsgruppe "Einbruchdiebstähle", ansässig bei der Polizeiinspektion Verden/Osterholz, veröffentlicht ab sofort eine große Anzahl von Fotos, auf dem Schmuck und andere Wertgegenständen abgebildet sind. Die Beamten erhoffen sich, auf diese Weise mutmaßliches Diebesgut wieder an die rechtmäßigen Besitzer zurückgeben und Straftaten klären zu können. So habe die Autobahnpolizei Langwedel Ende Mai auf der Autobahn 1 ein Fahrzeug gestoppt. Im Rahmen der Kontrolle auf dem Rastplatz Oyten fanden die Beamten in dem Auto diversen Schmuck, darunter Armband- und Taschenuhren, Ohrringe, Halsketten, Armbänder, Manschettenknöpfe, Anhänger und Ringe. Darüber hinaus fanden die Polizisten ein Teeservice sowie eine antike Uhr. Da die Herkunft der Teile unklar war, wurden diese sichergestellt. Die Gegenstände sind laut Polizei nunmehr im Internet unter www.twitter.com/Polizei_VER_OHZ sowie auf www.facebook.com/PolizeidirektionOldenburg einsehbar. Sollten einzelne Stücke erkannt werden, wird darum gebeten, sich telefonisch unter 0 42 31 / 80 60 bei der Polizei Verden zu melden.