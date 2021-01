Eine positive Silvesterbilanz hat die Polizeiinspektion Verden/Osterholz gezogen. Der Großteil der Bevölkerung habe sich an die geltenden Corona-Beschränkungen und die Allgemeinverfügung des Landkreises Verden gehalten, teilen die Beamten mit. Etwas mehr als 20 Ordnungswidrigkeitenverfahren wurden von der Polizei eingeleitet, weil sich Menschen nicht an die Kontaktbeschränkungen hielten. Dabei handelte es sich etwa um das verbotene Abbrennen von Pyrotechnik aus einer Personengruppe oder um eine unerlaubte Feier mit mehreren Beteiligten in Verden. Darüber hinaus kam es zu Straftaten und Bränden.

Einbruch und Brand in Achim

In ein Einfamilienhaus an der Gartenstraße in Achim sind am Silvesterabend zwischen 20 und 22.30 Uhr unbekannte Täter eingestiegen. Sie öffneten gewaltsam die Terrassentür und durchsuchten das Wohnhaus nach Wertgegenständen. Sie flüchteten unerkannt, ob sie Diebesgut erlangen konnten, ist bisher unklar (Zeugenhinweise an 0 42 02/ 99 60). Zu einem Feuer kam es um kurz nach 1 Uhr in der Nacht: Am Winterweg in Achim wurden mehrere brennende Feuerwerkskartons entdeckt.

Vorfall in Ottersberg

Gegen 2 Uhr erfuhr die Polizei, dass zwei Männer Feuerwerkskörper an der Grünen Straße in Ottersberg von einem Grundstück entwendet haben sollen. Mithilfe eines Lichtbildes, das nach der Tat von einer Zeugin gefertigt wurde, konnte ein 41-jähriger Mann identifiziert werden. Dieser war den Polizeibeamten aus vorherigen Einsätzen bereits bekannt. Bei ihm zuhause traf die Polizei auch auf dessen 33-jährigen Bruder, der sich aber der Identitätsfeststellung entziehen wollte und einen Beamten gegen das Schienbein trat. Durch den Einsatz von Reizstoffen konnte die Polizei ihn schließlich fesseln und zur Wache bringen. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über zwei Promille. Auf der Polizeiwache wurde dem 33-jährigen Tatverdächtigen dann Blut entnommen. Danach wurde er in die Obhut seiner Lebensgefährtin übergeben.