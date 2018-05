So friedlich wie auf dem Foto war es nicht immer beim Himmelfahrt-Open-Air in Daverden: Die Polizei musste am Donnerstag gleich mehrmals ausrücken. (Sebi Berens)

Landkreis Verden. Hauptsächlich alkoholisierte junge Männer beschäftigten am sogenannten Vatertag die Polizei im Landkreis Verden. Die Beamten leiteten zwar weniger Strafanzeigen wegen Körperverletzungen, Bedrohungen und Beleidigungen als in den Vorjahren ein, sie mussten aber immer noch zu diversen Vorfällen ausrücken, so die Polizei in einem Bericht. Insbesondere zum Festplatzgelände "Himmelfahrt in Daverden". Dort schlug ein 19-jähriger Mann mit der Faust auf einen Gleichaltrigen ein. Ein 34-jähriger Mann schlug zudem einem 20-Jährigen ins Gesicht. Das Opfer musste im Krankenhaus behandelt werden. Ein alkoholisierter 25-jähriger Mann wurde von unbekannten Männern verprügelt. Als der 25-Jährige von der Polizei befragt wurde, zeigte sich das Opfer aggressiv und wurde daher von der weiteren Feier ausgeschlossen, er erhielt einen Platzverweis. Eine 30-jährige Frau schlug nach einem vorangegangenem Streit einem 20-jährigen Mann mit der Faust ins Gesicht.

Auch an anderen Orten im Landkreis registrierte die Polizei Gewalt: Nach einer Auseinandersetzung in einer Bar an der Ostertorstraße in Verden ermittelt die Polizei gegen einen 46-jährigen Mann. Auf der Straße Ebbensiek in Ottersberg trat ein bislang unbekannter Mann einen 32-jährigen Kontrahenten, außerdem schlug er mit einer Bierflasche zu. Insgesamt bewegte sich das Geschehen an Himmelfahrt aus polizeilicher Sicht im Landkreis Verden im erwarteten Rahmen.