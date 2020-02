Einsatzkräfte der Feuerwehr mussten den Fahrer aus dem Wagen befreien. (Christian Butt)

Schwerer Unfall am Dienstagnachmittag auf der Autobahn 1: Nachdem es zwischen den Anschlussstellen Posthausen und Oyten in Fahrtrichtung Bremen zu einem Stau gekommen war, erkannte der Fahrer eines Polizei-Kleinbusses die Situation zu spät und fuhr auf einen langsam fahrenden Sattelzug auf. Der Wagen gehörte zu einer Kolonne von Polizeiwagen einer Hundertschaft, die ohne Blaulicht aus Hamburg auf dem Weg zu einem Einsatz war. Durch den Zusammenstoß wurde der Unfallfahrer im Fahrzeug so schwer eingeklemmt, dass Einsatzkräfte der angerückten Feuerwehren Oyten und Ottersberg rund eine Stunde benötigten, um den Mann zu befreien. Er wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht, auch ein Rettungshubschrauber landete an der Einsatzstelle. Die weiteren Insassen des Kleinbusses zogen sich ebenfalls zum Teil schwere Verletzungen zu.