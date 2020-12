Keinen angenehmen Start in die Weihnachtstage erlebte ein 30-jähriger Mann, der in der Nacht zu Heiligabend durch Polizisten in Achim in seinem Pkw kontrolliert wurde. Während der Kontrolle stellten die Beamten nämlich fest, dass der junge Mann nicht nur unter dem Einfluss von Alkohol, sondern auch mutmaßlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln gefahren war.

Wohnung durchsucht

Zudem stellte sich schnell heraus, „dass der Herr gar nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war“, wie die Polizei schildert. Im Auto des Mannes konnte diese sogar noch Betäubungsmittel finden, sodass die Polizei gleich noch die Wohnung des Mannes durchsuchte. Dem 30-Jährigen erwarten nun einige Strafverfahren.