Die Musikerin Tatyana Ryzhkova gastiert am 15. April mit Gitarre und Band in der Etelser Kirche "Zum Guten Hirten". (FR)

Langwedel-Etelsen.“Tatyana and The Gentlemen”, so nennt sich die Formation, die die Musikgenres Klassik, Pop und Jazz zusammenbringt. Die bekannte klassische Gitarristin Tatyana Ryzhkova interpretiert Klassik-Hits in ganz eigener Weise. Unterstützt wird sie dabei von ihrer Band in der Besetzung Saxofon, Klavier, Bass und Schlagzeug. Nun kommt diese Gruppe nach Etelsen. Unter dem Titel „Classic meets Jazz meets Pop“ gastiert die Formation am Sonntag, 15. April, in der Etelser Kirche „Zum Guten Hirten“. Beginn des Konzerts ist um 19 Uhr.

„Die Spielfreude, die gekonnten Arrangements und den akustisch herrlich warmen Klang dieser Band muss man einfach gehört haben“, heißt es in der Ankündigung. Tatyana Ryzhkova – die musikalische Leiterin der Gruppe – ist eine klassische Gitarristin. Sie wurde 1986 in Weißrussland geborene und zählt mit insgesamt über 25 Millionen Klicks auf der Internet-Plattform YouTube zu den meistgesehenen klassischen Gitarristen.

Im Jahr 2010 erschien ihr Debütalbum mit dem Titel „Tatyana Ryzhkova Guitar“. Ihre CD-Veröffentlichungen verkauften sich in vielen Ländern der Erde. Mittlerweile kommt sie auf über 500 Konzerte auf der ganzen Welt. Aber auch im Felcken Langwedel hat sie bereits mehrfach ihr Können unter Beweis gestellt. Zuletzt war sie Anfang März auf Tournee in Brasilien. Neben klassischem Gitarrenrepertoire spielt Tatyana auch eigene Kompositionen mit selbst geschriebenen Texten. „Ihr Gesang, ihr Gitarrenspiel und der Text verschmelzen dabei zu einer wundervollen Einheit“, verspricht die Ankündigung.

Tatyana Ryzhkova absolvierte ihr Musikstudium bei Professor Thomas Müller-Pering an der Hochschule für Musik Franz Liszt in Weimar. Mit ihren Interpretationen klassischer Gitarrenliteratur wie Bach, Tarrèga und Sor gewann sie viele internationale Wettbewerbe. Zu Beginn ihrer Karriere (1999) bekam sie das renommierte Stipendium des Präsidenten Fonds zur Unterstützung junger Talente und 2009 das Stipendium der Neuen Liszt Stiftung Weimar. Sie nahm Meisterklassen bei namhaften Gitarristen wie Carlo Marchione, Pavel Steidl, John Dearman (LAGQ) und Olaf van Gonnissen.

Auftritte in Langwedel

Ihre Karriere bestärkte sie darin, ihr gesammeltes Wissen und ihre Erfahrung an heranwachsende Talente weiterzugeben. 2011 gründete sie „Tatyanas Gitarrenschule“ in Bremen. Außerdem ist sie Dozentin auf internationalen Festivals wie zum Beispiel dem Festival Internacional de Guitarra Clásica UANL in Monterrey (Mexiko), The City of Derry Guitar Festival (Nordirland), Festival Internacional de Guitarra en la Ciudad Blanca (Bolivien) und Festival Entrecuerdas (Chile).

In der Region ist die Musikerin Tatyana Ryzhkova aber auch kein unbeschriebenes Blatt. So war die Gitarristin unter anderem schon in den Jahren 2013, 2014, 2016 und 2017 für Konzerte im Flecken Langwedel. Nun soll ein weiterer Auftritt folgen – dieses Mal dann mit Unterstützung durch ihre Band.



Karten für das Konzert in der Kirche in Etelsen können für 15 Euro oder ermäßigt für zehn Euro für Schüler, Auszubildende, Studenten, Behinderte sowie Arbeitslose (auf Nachweis) bei folgenden Vorverkaufsstellen erworben werden: Buchhandlung Hoffmann, Obernstraße 44 in Achim, Buchhandlung Rohrberg, Große Straße 38 in Langwedel, in Etelsen bei der Postfiliale Meyer, Etelser Bahnhofstraße 16 sowie im Pfarrbüro der Kirche, Am Denkmal 6. Karten können außerdem per E-Mail an info@tatyana-guitar.com bestellt werden, die dann an der Abendkasse abgeholt werden müssen. Die Kirche öffnet ihre Türen bereits ab 18.30 Uhr.