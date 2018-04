Das Gewerbe- und Industriegebiet Achim-West kann nur mit Hilfe Bremens realisiert werden. (Stefan Rampfel)

Achim. Das Ergebnis der Machbarkeitsstudie zum Mammutprojekt "Achim-West", die die Städte Achim und Bremen in Auftrag gegeben haben, liegt nunmehr vor. "Eine gemeinsame Entwicklung des Industrie- und Gewerbegebietes Achim-West ist nicht nur aus regionalwirtschaftlicher Perspektive sinnvoll und machbar. Ohne die Entwicklung des Gebietes Achim-West würden beträchtliche Einnahmen für Bremen, den Landkreis Verden und dessen Gemeinden nicht realisiert", heißt es im Fazit des Gutachterbüros Prognos. Der Bremer Senat, das wurde am Dienstagmittag offiziell bestätigt, steht hinter dem Projekt. Bisher hat sich Bremen allerdings nur an den Planungskosten – mit einer halben Million Euro – beteiligt, bis zum Herbst dieses Jahres soll nun feststehen, wie hoch der endgültige Bremer Anteil an dem 100-Millionen-Projekt schließlich ausfällt.

Und diese Entscheidung dürfte in Abhängigkeit zum Ertrag stehen, den das Prognos-Gutachten erstmals detailliert aufgedröselt hat. Betrachtet wurde der Zeitraum bis 2040. Demnach dürfte Achim im Jahr 2040 rund 2 bis 3,3 Millionen Euro (nach Umlage) erwarten – sowie im gesamten Betrachtungszeitraum "fiskalische Effekte von 18,5 bis 38,1 Millionen Euro" generieren, wie es in der Studie heißt. Bremen profitiere im Jahr 2040 von Steuereinnahmen in Höhe von 9 bis 14 Millionen Euro und im gesamten Betrachtungszeitraum von rund 88 bis 174 Millionen Euro. Aber auch die übrigen Gemeinden im Landkreis Verden können sich demnach auf die sogenannten positiven fiskalischen Effekte freuen – für den gesamten Zeitraum über 5,6 bis 12 Millionen Euro. Für den Landkreis Verden selbst gibt Prognos Einnahmen von 14,7 bis 30,7 Millionen Euro an. In diesem Zusammenhang rät Prognos den Städten Achim und Bremen, mit dem Landkreis Gespräche zu führen. Denn: "Er will sich bislang nur in Höhe von 1,8 Millionen an den Kosten beteiligen, aber wird in ähnlicher Höhe wie Achim oder Bremen von den positiven Effekten der Gewerbegebietsentwicklung profitieren."

Den finanziellen Gesamtanteil Achims an dem Projekt hatte die Kommunalaufsicht auf knapp zehn Millionen Euro gedeckelt. Etwa ein Viertel dieser Summe ist bereits allein in die Planungskosten geflossen. Etwa zehn Millionen Euro umfasst auch der Betrag, der in der Kalkulation als Finanzierungslücke fürs Projekt auftaucht und den Achim aus Bremen erwartet, das wurde oft genug betont. In der Beschlussvorlage der Stadt für die Sitzung des Ausschusses für Wirtschaft, Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr am 29. Mai heißt es dann auch wenig überraschend: "Es bleibt auch nach zu erwartenden Erträgen aus der Vermarktung der neuen Gewerbeflächen und einem finanziellen Eigenanteil der Stadt von rund zehn Millionen Euro immer noch eine Finanzierungslücke von mehr als zehn Millionen Euro, die nur durch eine signifikante Beteiligung Bremens und/oder des Landkreises Verden am Projekt geschlossen werden kann." Außerdem sind in erster Linie der Bund, das Land Niedersachsen und die Deutsche Bahn finanziell an dem Vorhaben beteiligt.

Das aktuelle Prognos-Gutachten geht davon aus, dass im neuen Gewerbegebiet, das den Ortsteil Uphusen vom Verkehr entlasten und einen Autobahnanschluss namens Achim-West erhalten soll, später etwa 680 bis 1100 Erwerbstätige aus Achim kommen und rund 800 bis knapp 1250 Erwerbstätige aus Bremen. Das geplante Industrie- und Gewerbegebiet umfasst zunächst eine Fläche von 75 Hektar direkt am Bremer Kreuz. Die Stadt Achim plant noch immer, im Jahr 2022 erste Gewerbeflächen bereitstellen zu können. Bremens Bürgermeister Carsten Sieling, der Bremen gerne als Gesellschafter bei diesem Projekt sehen würde, hatte bei seinem jüngsten Besuch in Achim erklärt: „Bremen steht voll hinter dem Projekt." Aber: Bremen werde sich nicht als Goldesel betätigen.