Am Achimer Gymnasium am Markt wird wegen positiver Testergebnisse die Quarantäne von etwa 40 Schülern bis zum 1. Oktober verlängert. (Björn Hake)

Positiv ausgefallene Coronatests in den vergangenen vier Tagen in Achim, Oyten und Dörverden ergaben steigende Fallzahlen und wohl neue Infektionsherde – das hat der Kreis Verden am Sonntag mitgeteilt, konkrete Fallzahlen nannte er nicht. Nach nun positiven Testungen im Gymnasium am Markt (GamMa) in Achim werde die Quarantäne von etwa 40 Schülern bis zum 1. Oktober verlängert. Zusätzlich gab es eine positive Testung bei einer Person in einer Oytener Arztpraxis, weshalb deren Betrieb bis Dienstag auf telefonische Kontakte reduziert wird.

„Die Hauptsorge bereitet dem Gesundheitsamt die Situation am GamMa“, sagte Amtsärztin Jutta Dreyer. Sie vermutet einen Zusammenhang mit dem Ausbruch vor vierzehn Tagen an der Schule. Wie berichtet, waren knapp 200 Testungen von Lehrkräften, Schülern sowie die Quarantänisierung von zahlreichen Schülern aus verschiedenen Jahrgängen nötig. Wegen der Betroffenheit des dreizehnten Jahrganges versucht die Schulleitung laut Kreisverwaltung, zusammen mit dem Gesundheitsamt Lösungen zu finden, „die trotz des erneuten Falles die Vorbereitungen auf das anstehende Abitur möglich machen“.

„Problematische Dimension“

Für Landrat Peter Bohlmann stellt das aktuelle Geschehen eine problematische Dimension dar. „Bei Reiserückkehrern liegt der Infektionsherd primär im Ausland und die Kontaktverfolgung nach der Ankunft ist für das Gesundheitsamt noch zu leisten“ sagt Peter Bohlmann. Wenn Infektionsherde jedoch nicht eindeutig verortbar seien und immer wieder aufflammen, müsse das Gesundheitsamt teilweise eine dreistellige Zahl Anrufe zur Ermittlung aller Kontaktpersonen durchführen.

Bohlmann appellierte an alle Kreisbewohner, die Abstands- und Hygieneregeln einzuhalten und den Anweisungen des Gesundheitsamtes Folge zu leisten, wenn eine Verbindung zu Covid-19 nachgewiesen worden ist. Auch bei Symptomen, wie Husten, Fieber, fehlendem Geschmacksinn und Kopfschmerzen sei unbedingt der Hausarzt zu kontaktieren und bis zum Testergebnis der Kontakt mit anderen Personen zu vermeiden. In der Kita der Lebenshilfe in Dörverden, wo eine Beschäftigte positiv getestet worden war, werden an diesem Montag alle 25 Kinder getestet, die mit ihr in Kontakt gekommen sind.