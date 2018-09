Kinder gehen auf die Straße, um die Aufmerksamkeit ihrer Eltern zu erreichen – so kann der Kampf gegen Suchtverhalten auch aussehen. (Axel Heimken/dpa)

Achim. Ein Siebenjähriger hat vor wenigen Tagen in Hamburg mithilfe seiner Mutter eine Kinderdemo organisiert, die unter dem Motto „Spielt mit mir! Nicht mit Euren Handys“ stand. Die demonstrierenden Kinder appellierten an ihre Eltern, das Smartphone doch endlich mal zur Seite zu legen. An diesem Punkt müsse dann auch die Suchtprävention ansetzen, hat Regina Haack am Dienstag beim Jahrespressegespräch der Fachstelle Sucht im Kirchenkreis Verden gesagt. Denn: „Wenn die Erwachsenen nicht lernen, ihr Suchtverhalten zu regulieren, wie sollen das dann die Kinder und Jugendlichen schaffen.“

Sie weiß genau, wovon sie spricht, da sie im mittlerweile beendeten Projekt „Klick dich ins Leben“ mit Fünftklässlern und Berufsschülern zum Thema Smartphonenutzung gearbeitet hat. „90 Prozent der Fünftklässler haben solch ein internetfähiges Handy, bei den Berufsschülern sind es 98 Prozent“, hat sie erfahren und daher mit ihren Tipps zur vorteilbringenden Nutzung der Geräte viele Zuhörer erreicht.

Denn selbst wenn es die Fachstelle Sucht und Suchtprävention, die Anlaufstellen in den Städten Achim und Verden betreibt, es nicht genau in Ziffern benennen kann: Auch im Jahr 2017 hat die Zahl derer, die der exzessiven Mediennutzung verfallen sind, zugenommen. Im aktuellen Drogen- und Suchtbericht des Bundes heißt es zur Computerspiel- und Internetabhängigkeit, dass diese sich im Vergleich von 2011 und 2015 bei männlichen und weiblichen 12- bis 17-jährigen Jugendlichen „statistisch signifikant erhöht“ habe. Bei weiblichen Jugendlichen hat sie sich fast verdoppelt. Neuere Zahlen als von vor drei Jahren werden nicht genannt. Was offenbar immer noch daran liegt, dass eine Sucht zunächst mal als solche diagnostiziert werden muss.

„Und da gibt es beim Medienkonsum noch eine Grauzone“, sagte Fachstellenleiterin Heike Gronewold. Schließlich kämen auch zur Beratung die Menschen nur dann, wenn der Leidensdruck hoch genug sei. Das heißt: Wenn etwa wegen der Sucht der Job verloren wurde oder der Ehepartner. Die Folgen der stoffungebundenen Suchterkrankungen (Verhaltenssüchte) werden von den Betroffenen allerdings nicht immer mit der Ursache in Verbindung gebracht. Das wiederum ist anders als bei der Nummer eins der Süchte, der Alkoholsucht. Sie bringe Menschen an ihre Grenzen. „Dagegen läuft das Leben mit einer Mediensucht ja irgendwie“, beschrieb Kerstin Dohmeyer-Mehlau, die stellvertretende Leiterin, den Unterschied. Aber, erklärte sie, erst wenn die Süchtigen an ihre Grenzen gebracht wurden, suchten sie die Fachstelle auf.

Diese hatte im vergangenen Jahr insgesamt 4672 Kontakte (nicht Klienten) zu verzeichnen und damit rund 500 mehr als noch im Jahr 2016. Was aber auch daran liegt, dass allein 335 auf das neue Angebot des Ambulant Betreuten Wohnens (ABW) zurückgeht, also auf die aufsuchende Suchtarbeit. Dieser Bereich ist neu hinzugekommen und hilft volljährigen Menschen mit einer Abhängigkeitserkrankung im eigenen Haus oder in der eigenen Wohnung. Aufgaben der aufsuchenden Suchtarbeit sind etwa die Motivation zu einer Behandlung, das Stärken der Persönlichkeit sowie der Abstinenzorientierung. Zwei ABW-Klienten waren es zunächst, Ende des Jahres 2017 waren es dann zwölf.

Neben dem eingangs erwähnten zweijährigen Präventionsprojekt an Schulen, mit dem rund 1600 Schüler erreicht wurden, bietet die Fachstelle seit Mitte vergangenen Jahres die Beratung „re:set“ an, die eine Reaktion auf die rasante Digitalisierung des Alltags darstellt. Darüber hinaus hat in Achim unter anderem die Wanderausstellung „Klang meines Körpers“ zum Thema Essstörungen stattgefunden.

Obwohl in der Stadt Achim ein paar Tausend mehr Menschen leben als in Verden, stammen knapp 29 Prozent der Klienten aus der Kreisstadt, aus Achim dagegen sind es 23 Prozent. Im Vergleich zu 2016 gibt es mehr Hilfesuchende vor allem aus Thedinghausen (8,2 Prozent) und Langwedel (5,9 Prozent). Interessant ist in diesem Zusammenhang auch, dass die Klienten, die nicht einer der Landkreis-Kommunen zugerechnet werden, einen Anteil von mehr als zehn Prozent ausmachen und damit die drittgrößte Klientengruppe der Fachstelle Sucht bilden.

Der Jahresbericht 2017 ist unter www.suchtberatung-achim-verden.de abrufbar.