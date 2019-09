Das Amatis Piano Trio setzt den Schlusspunkt unter die Konzertreihe Klassik im Schloss. (FoppeSchut/FR)

Sie sind vielfache Wettbewerbspreisträger und im Rahmen der renommierten ECHO Rising Star Serie in allen großen Sälen Europas zu Gast: das Amatis Piano Trio erobert seit seiner Gründung 2014 die Bühnen von der Elbphilharmonie in Hamburg bis zum Konzerthaus Baden-Baden, von der Londoner Wigmore Hall bis zur Kölner Philharmonie. Konzertreisen führten die drei nach Hong-Kong, Indonesien, Italien, Schweden, Ungarn und in viele weitere Länder. Und auch das Trio selbst ist international: die Geigerin Lea Hausmann kommt aus Deutschland, der Cellist Samuel Shepherd aus England und der Pianist Mengjie Han aus den Niederlanden bzw. China. Nun kommen die Musiker auch nach Etelsen.

Am 28. und 29. September gastiert das Trio zum Abschluss der diesjährigen Spielzeit von Klassik im Schloss in Etelsen. Im Gepäck haben sie Werke von Ludwig van Beethoven, Dmitri Schostakowitsch und Franz Schubert. Das Gassenhauer-Trio op.11 gehört zu den berühmtesten und beliebtesten Werken für die Triobesetzung, heißt es in der Ankündigung des veranstaltenden Landkreis Verden. Voller Elan und jugendlicher Virtuosität zeigt es Beethoven in seiner unbekümmertesten und mitreißendsten Art. Das erste Trio von Dmitri Schostakowitsch entstand im Alter von nur 17 Jahren, war einer Jugendliebe gewidmet – und genau so leidenschaftlich klingt es auch.

Weitgereiste Musiker

Nach der Pause erklingt mit Franz Schuberts B-Dur Trio ein Höhepunkt nicht nur der romantischen Trio-Literatur, sondern vielleicht der Kammermusik insgesamt. Besonders der langsame Satz gehört nach Ansicht des künstlerischen Leiters Johannes Mnich zum Ergreifendsten, was je komponiert wurde: „Ich freue mich riesig, dass ich ein so erfolgreiches und weitgereistes junges Trio überzeugen konnte, nach Etelsen zu kommen – und dann noch mit einem so zugänglichen und großartigen Programm!“

Der Pianist und Kulturmanager Johannes Mnich übernahm 2012 die künstlerische Leitung der Konzertreihe, die seit 2018 unter dem Namen „Klassik im Schloss – Sommerkonzerte Etelsen“ firmiert. Mit dem Auftritt des Amatis Piano Trios endet die diesjährige Reihe. Nach den Auftritten des Ensemble Urstrom und den Musikern Theresa Pilsl (Sopran) und Daniel Gerzenberg (Klavier) in diesem Jahr, setzt das Trio nun den Schlusspunkt der Konzertreihe.

Die Konzerte finden am diesem Sonnabend, 28. September, um 20 Uhr sowie am darauffolgenden Sonntag, 29. September, um 11 und 19 Uhr statt. Karten sind per E-Mail an schlosskonzerte.etelsen@gmail.com sowie telefonisch unter der Nummer 0 42 31 / 8 49 09 (montags bis freitags von 13 bis 18 Uhr) erhältlich. Weitere Informationen zur Reihe „Klassik im Schloss“ sind auch auf der Internetseite des Landkreis Verden unter www.landkreis-verden.de/sommerkonzerte abrufbar.