Bürgermeister Horst Hofmann (von links), Regisseur Thomas G. Willberger und Michael Kallhardt vom Heimatbund Fischerhude fiebern der Fischerhuder Premiere des amerikanischen Schauspiels "Nacht, Mudder" in niederdeutscher Sprache entgegen. (Karsten Klama)

Fischerhude. Marsha Norman zählt zu den wichtigsten amerikanischen Dramatikerinnen der Gegenwart. Ihr Stück "Night, Mother" (Nacht, Mutter) war ein schlagender Erfolg. Ein Hauch von Amerika im norddeutschen Flachland können die Freunde des niederdeutschen Theaterspiels am Freitag, 31. August, und Sonnabend, 1. September, jeweils ab 20 Uhr in Buthmanns Hof in Fischerhude erleben. Dort führt nämlich das von Regisseur und Dramaturg Thomas G. Willberger geführte Theater SpielArt nach halbjähriger Probenarbeit das in die niederdeutsche Sprache übersetzte Norman-Stück "Nacht, Mudder" auf.

Im Mittelpunkt des Schauspiels, an dem neben Thomas G. Willberger auch Inske Albers-Willberger (Produktionsdramaturgie), Gabriele Brandt (Soufflage), Helga von Eßen und Isa Steffen (Maskenbild) sowie Andreas Lamp (Licht und Ton) tatkräftig mitwirken, steht die Mutter-Tochter-Beziehung zwischen Jule (gespielt von Kerstin Umierski) und Selma Carstens (Inske Albers-Willberger). Nach einer gescheiterten Beziehung kehrt Jule in ihr Elternhaus zurück und fristet mit ihrer Mutter Selma ein eintöniges Leben. Der Vater ist verstorben und der Bruder längst aus dem Haus ausgezogen.

Die beiden Frauen bestreiten einen sich in Oberflächlichkeiten und Banalitäten erschöpfenden Alltag, was zwangsläufig zu Abhängigkeiten führt, die Selma für sich zu nutzen weiß. Die Mutter kann und will nicht allein sein und braucht jemanden an ihrer Seite, der ihr eine Daseinsberechtigung gibt. Im Gegensatz zu ihrer Tochter weiß sich Selma jedoch zu beschäftigen. In ihrem Egoismus und ihrer Unfähigkeit, Jule ein eigenes selbstbestimmtes Leben zu gestatten, schafft Selma Abhängigkeiten für sich selbst und ihre seit Kindheitstagen an epileptischen Anfällen leidende Tochter.

Jules Kontakte zur Außenwelt sind derweil auf ein Minimum reduziert. Verzweifelt versucht sie, sich der ermüdenden Fürsorge ihrer Mutter und dem fremdbestimmten Dasein zu entziehen. Ihr Recht auf ein eigenständiges Leben treibt sie an, wichtige Entscheidungen zu treffen. Von der eigenen Mutter unverstanden und für nicht leidensfähig erklärt, sucht Jule nach einem Ausweg, der auch wirklich funktioniert. Nach zehn Jahren ist Jule sich ihrer Entscheidung sicher, hat auf diesen Moment hingearbeitet, vergebens gewartet und gehofft, dass sich in ihrem Leben etwas entscheidend ändern wird.

Pulitzerpreis in der Sparte Drama

Für das Theaterstück, das sich offen mit dem Thema Suizid beschäftigt, erhielt Marsha Norman im Jahr 1983 den Pulitzerpreis in der Sparte Drama und weitere Awards. Es ist zudem in mehr als 20 Sprachen übersetzt und als Film produziert worden. Der gemeinnützige Theaterverein, bestehend aus 17 aktiven Laienspielern aus den Landkreisen Verden, Rotenburg und Cuxhaven, präsentiert seinem Publikum in diesem Jahr mit der Uraufführung des Stücks in niederdeutscher Sprache seine erste Schauspielproduktion.

"Das Ensemble wird von Profis geleitet, die Amateure im Theaterspiel ausbilden. Wir leisten Erwachsenenbildung im besten Sinne", unterstreicht Thomas G. Willberger den kulturellen Auftrag. Der Frontmann des Vereins zeichnet sich auch für die szenische Umsetzung des aktuellen Dramas verantwortlich. Bis ins 2016 feierte Willberger mit dem mittlerweile aufgelösten Ensemble "Theater auf dem Flett" beachtliche Erfolge auf den Bühne der Region. Mit Beginn der Eröffnungsspielzeit 2017 hat der freischaffende Berufsregisseur die künstlerische Leitung des eingetragenen Theatervereins SpielArt übernommen.

Die Amateurgruppe schickt sich derweil unter professioneller Leitung an, innovatives niederdeutsches Theater zu verwirklichen und mit ihren Produktionen die regionale Kulturszene zu bereichern. "Wir werden inhaltlich der niveauvollen Unterhaltung einen Raum geben, allen Spielformen der Komödie unsere Referenz erweisen und dem anspruchsvollen Schauspiel unsere Aufmerksamkeit schenken", verspricht Willberger, dessen erklärtes Ziel der Erhalt und die Förderung der niederdeutschen Sprache ist. Zum Portfolio der Gruppe zählen aber auch szenische Lesungen und Monologe ebenso wie Stoffe der klassischen Theaterliteratur.

Der Eintritt für das Schauspiel kostet zehn Euro, Schüler und Studenten sind mit acht Euro dabei. Karten können telefonisch unter 0 42 05 / 31 70-0 oder auch direkt im Ottersberger Rathaus sowie bei Michael Kallhardt unter 0 42 93 / 73 99 erworben werden.