Anfang September 2015 begann in der Gemeinde Oyten das Bürgerbuszeitalter. Und wie das häufig mit einem neuen Angebot ist, so ist aller Anfang bei der Nachfrage oft schwer. In der ersten Zeit war der Bürgerbusverein froh, wenn im Monat mehr als 300 Fahrgäste gezählt werden konnten, erinnert sich ihr Pressesprecher Achim Masek zurück. In der Folge habe sich der Verein aber glücklicherweise über „laufend steigende Fahrgastzahlen“ freuen dürfen. Im vergangenen Jahr etwa stiegen am Ende im Schnitt etwa 1200 Passagiere monatlich ein. Doch seit Anfang des Jahres ist die Anzahl der verkauften Tickets noch einmal merklich angestiegen: Im Vergleich zum Vorjahr im Januar um mehr als 30 Prozent, berichtet Masek zufrieden.

Der Grund für diese deutlich ansteigende Nachfrage liegt dabei auf der Hand: Wie berichtet, hatte die Gemeinde Oyten beschlossen, die Ticketpreise für 2020 im erheblichen Maße zu subventionieren, um den öffentlichen Personennahverkehr zu stärken. Erwachsene zahlen daher seit dem Jahreswechsel für eine Fahrt statt 2,15 Euro nur noch einen Euro. Kinder müssen gar nur noch 50 Cent für eine Fahrkarte berappen. Wie attraktiv dadurch für viele Oytener die Nutzung des Bürgerbusses geworden ist, zeigen die ersten Zahlen.

Neues Fahrzeug erforderlich

Damit das Angebot in der Gemeinde aufrecht erhalten werden kann, ist bald jedoch der Einsatz eines neuen Fahrzeuges erforderlich. Denn der seit rund viereinhalb Jahren genutzte Kleinbus wird in einigen Monaten eine Laufleistung von mehr als 250 000 Kilometern erreichen, was eine Ersatzbeschaffung notwendig macht. Rund 110 000 Euro werden dafür fällig – glücklicherweise für den Verein werden diese Kosten voraussichtlich komplett durch Zuschüsse gedeckt. Von der Landesnahverkehrsgesellschaft (LNVG) erwartet der Verein 79 500 Euro und vom Zweckverband Verkehrsverbund Bremen/Niedersachsen (ZVBN) 10 500 Euro. Zudem wird ein Zuschuss vom Landkreis Verden in Höhe von 15 000 Euro erhofft.

Über dessen Gewährung entscheiden die Politiker im Kreishaus im März, die Verwaltung empfiehlt, dem Antrag des Bürgerbusvereins Oyten stattzugeben. „Durch sein Angebot, der Bedienung auch kleinerer Ortschaften und der hohen Dichte an Haltestellen weiter entfernt von den Hauptachsen des ÖPNV stellt der Bürgerbus eine gute Alternative insbesondere für ältere Menschen dar“, heißt es etwa in der Stellungnahme der Kreisverwaltung. Der weitere Betrieb ist angesichts von mehr als 100 Mitgliedern und 30 ehrenamtlichen Fahrerinnen und Fahrern nach Angaben des Vereins zudem gesichert: „Wir gehen davon aus, dass wir den Betrieb mindestens in den nächsten fünf Jahren aufrechterhalten können.“

Einige Monate muss der Premierenbürgerbus in jedem Fall aber noch durchhalten. „Der neue wird wahrscheinlich im August geliefert“, sagt Masek. Danach soll das aktuelle Modell aber keineswegs verschrottet werden. Es komme in den Pool der Ersatzfahrzeuge der Bürgerbusvereine Oyten, Achim und Sottrum, die beim Ausfall einer der Stammbusse für kurze Zeit reaktiviert werden, um das Angebot aufrecht zu erhalten.