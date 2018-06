Schlendern über das Gelände: An jeder Ecke gibt es andere, teils ungewöhnliche Produkte zu bestaunen. (Björn Hake)

Langwedel-Etelsen. Weil die Veranstaltung erstmals an drei Tagen stattfindet, bummelten bereits am Freitag beim Etelser Schlossgartenfest etliche Besucher über das mehr als 17 000 Quadratmeter große Areal zwischen Schloss und Hof Beckröge. Rund 150 Aussteller bieten drei Tage lang etwas für Garten- und Naturfreunde sowie Feinschmecker an. Bunte Pflanzen und Gartenschmuck aus verschiedenen Materialien, aber auch Kleidungsstücke und Naturprodukte können auch an diesem Sonnabend und Sonntag noch jeweils von 10 bis 18 Uhr bewundert und gekauft werden. Außerdem kommen die Musikfreunde auf ihre Kosten.

Etwas Besonderes sind die Holzmöbel und Skulpturen von Christian Zschiegner aus Hamburg, der urige Tische und Hocker, aber auch Schiffe aus Wurzelholz hergestellt hat. „Das Holz habe ich nicht in der Natur gesucht. Ich kaufe vielmehr in der Bezugsquelle ein, wo ich einen vernünftigen Preis bekomme“, erklärte er am Freitag. Eine zu einem Tisch verarbeitete Wurzel wiegt zum Beispiel 150 Kilo. Etwas weiter standen ebenfalls Holzartikel im Angebot, ein Liebesnest für Vögel etwa – auch Nistkasten genannt.

Gleich an mehreren Ständen konnten die Besucher blühende Rosen bestaunen. Da gab’s die hochstämmige Lemon Rokoko und gleich daneben die Bienenweide Patio. Ein anderer Händler hatte Rosen als Bodendecker im Angebot. Die Edelrosen versprühten einen wohlriechenden Duft – mal süß, mal herb. Bei den Pflanzen sprach auch der Lavendel die feine Nase der Besucher an. Wohlriechend waren zudem die Duftsteine aus der Natur, die an dem Stand mit orientalischer Keramik angepriesen wurden. Hier begeisterten zudem die Koch-Vorführungen auf einem doppelstöckigen Gefäß mit Holzkohle und Sand.

Im alten Kornspeicher vom Hof Beckröge hatten weitere Kunsthandwerker ihre Stände aufgebaut. „Für die beste Mama der Welt“, „Du bist mein Lieblingsmensch“ oder „Ich mag Dich“: Grundierte und beschriftete Holzstücke konnte derjenige von „Tafelwerk“ erwerben, der eine Liebeserklärung abgeben wollte. Halsketten wurden im Halbdunkel des Gebäudes ins rechte Licht gerückt. Rede und Antwort stand „De Klockenschooster“ Peter Mahlstedt aus Hilgermissen, der als Uhrmachermeister schon so manche Stand-, Wand- oder Taschenuhr zum Laufen gebracht hat. Er gab den Zuhörern so manchen nützlichen Tipp.

Schmuck ging in den unterschiedlichsten Variationen über den Tisch – so auch Schmuck und Accessoires von „Zehnhochdrei“. Die freiberuflich tätige Keramikerin Corinna Möller aus Kirchlinteln, die mehrere Werkstätten besitzt, war am Freitag noch gerade damit beschäftigt, Ohrringe an einem dekorativen Ständer aufzuhängen. „Es sind alles Einzelstücke“, versicherte die junge Frau, die auch Unterricht im Töpfern gibt – als Dozentin unter anderem an der Kunstschule Achim. Sie zeigte Raku-Werkstücke, also mit experimenteller Keramik künstlerisch gestaltete Artikel. „Diese Art kommt aus dem asiatischen Raum“, fügte Möller an.

Den musikalischen Part übernahm zum Auftakt die Big Band des Domgymnasiums Verden, die auf der Bühne zur Entspannung des Publikums aufspielte. Auch an den beiden weiteren Tagen des Schlossgartenfestes wird die musikalische Note beim Schlossgartenfest nicht fehlen. Für die Versorgung aller Geschmäcker sollte ebenfalls gesorgt sein: Nicht alltäglich sind der Flammlachs, Rosmarin-Kartoffeln sowie Falafel für die Gaumenfreuden. Man muss sich einfach überraschen lassen.



Weitere Informationen zum Schlossgartenfest in Etelsen gibt es im Internet unter www.etelser-schlossgartenfest.de.