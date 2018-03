In den vergangenen Jahren fand der Ölmühlentag noch in Hagen-Grinden statt. Jetzt ist Wulmstorf der Veranstaltungsort. (Strangmann)

Thedinghausen-Wulmstorf. Öle, soweit das Auge reicht: Darauf und auch auf einige andere Dinge können sich die Besucher des Ölmühlentages der Wesermühle in Wulmstorf freuen. Dort findet nämlich am Sonntag, 6. Mai, von 11 bis 18 Uhr die bereits achte Ausgabe dieser Veranstaltung statt. Wobei die Ausgabe im Ortsteil der Gemeinde Thedinghausen eine Premiere ist. Die Betreiber der Wesermühle, Anna Hubach und Andreas Meyer, sind erst im vergangenen Jahr von ihrem alten Standort in Hagen-Grinden über die Weser in die Nachbargemeinde gezogen (wir berichteten).

Schon während der Arbeiten an ihrem neuen Betriebssitz im vergangenen Jahr hatten beide in einem Gespräch mit dieser Zeitung angekündigt, dass sie sich auch in Wulmstorf die Ausrichtung dieser stets gut besuchten Veranstaltung vorstellen könnten. Nun hat das Duo Nägel mit Köpfen gemacht und ein buntes Programm auf die Beine gestellt.

Spitzenkoch zeigt sein Können

Beim Ölmühlentag gibt es viele Stände, an denen zum großen Teil Bio-Produkte angeboten werden. "Alles ist regional", sagt Anna Hubach. Dazu gehören Büffel-und Kuhkäse, feine Bio-Weine und Biere, Gewürze, Kräuter, Eis und Honig. Hinzu kommen Chili-Pasten und Konfitüren sowie Pralinen von der Konditorei van Heyningen aus Bremen. Kulinarische Finessen bietet auch die vegane Pizza vom Bauernhofeis aus Intschede und vieles mehr. "Sicherlich ein Höhepunkt ist die Teilnahme von Spitzenkoch Wolfgang Pade aus Verden, der Kostproben seines Könnens anbietet", verrät Hubach. Der Dorfverein Wulmstorf verwöhnt die Gäste außerdem mit Landtorten, und an den langen Tafeln auf dem Hof kann man sitzen und klönen.

Auf der Wiese neben der Mühle können die Besucher gegen ein geringes Entgelt Bogenschießen ausprobieren. Wer sich für Kunst interessiert, sollte aber ebenfalls auf seine Kosten kommen. Gezeigt wird nämlich auch eine Kunstausstellung der Malerinnen Susann Hoffmann und Beate Möller im ersten Stock der Mühle. Und für die ganz Kleinen gibt es ebenfalls einige Programmpunkte. Zudem stehen Führungen auf dem Programm, bei denen gezeigt wird, wie das Pressen von Öl genau funktioniert. Ein Infostand des Bioland-Verbandes bietet ein Quiz an, mit dem man sein Wissen überprüfen kann.

Gut zehn Jahre ist es her, da haben Anna Hubach und Andreas Meyer in Hagen-Grinden damit angefangen, ihr Unternehmen mit dem Namen Wesermühle zu betreiben. Im Fokus standen zu dem Zeitpunkt schon Bio-Öle, unter anderem aus Hanf, Haselnüssen oder Lein. Nach und nach ist das Unternehmen dann immer weiter gewachsen. Das war schließlich auch einer der Gründe, warum 2017 der Standortwechsel vollzogen wurde und man sich entschied, die Weserseite zu wechseln und in Wulmstorf ansässig zu werden. Mittlerweile gehören auch Produkte wie Senf zum Angebot der Wesermühle.

Der Ölmühlentag am Sonntag, 6. Mai, findet ab 11 Uhr bei der ehemaligen Windmühle am Mühlenweg im Ortsteil Wulmstorf in Thedinghausen statt. Ausreichend Parkflächen stehen den Besuchern laut Veranstalter an der Straße Müggenort zur Verfügung. Weitere Informationen gibt es außerdem im Internet unter www.wesermuehle.com.