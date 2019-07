Mit einem alten Dieselross und einem Mähbinder wurden die nötigen Ähren für das Binden der Erntekrone eingefahren. (Jonas Kako)

Noch sind es rund sechs Wochen, bis in Bassen mit dem Erntefest die größte Sause des Jahres ansteht. Eine der dabei gepflegten Traditionen ist am ersten Tag der Feierlichkeiten das Binden der Erntekrone. Dafür bedarf es natürlich Getreide – und so stand am frühen Montagabend das Kornmähen auf dem Programm. Unter den Augen von zahlreichen Bassenern machte sich der diesjährige Erntebräutigam Hendrik Wickbrand auf dem Mähbinder ans Werk und lenkte die Landmaschine entlang des Feldes seines Vaters nahe der Windräder. Da dieser jedoch keine Weizen anbaut, gibt es bei der 67. Auflage des Erntefestes in Bassen eine Premiere: Zum ersten Mal wird die Erntekrone aus Roggen bestehen.

Keine Premiere ist es für Wickbrand indes als Erntebräutigam. Denn bereits 2015 übte er das Amt beim Fest in Schaphusen und Bockhorst aus. „Ich habe aber schon immer gesagt, dass ich es auch gerne einmal in Bassen machen würde“, sagt der 22-Jährige. Kein Wunder, schließlich kommt er ja auch aus der Ortschaft. Und nicht nur das macht die Aufgabe im Vergleich zur Bräutigamszeit in der Nachbarschaft noch einmal besonderer. Denn die Erntebraut Nina Mindermann und er sind auch im wahren Leben ein Paar. Ein schöner Begleitumstand, doch für Mindermann habe ohnehin ebenso schon länger festgestanden, einmal Teil des Erntepaares zu sein. „Meine Tante hat es schon gemacht und mein Opa auch“, berichtet sie.

Hendrik Wickbrand und Nina Mindermann sind das diesjährige Erntebrautpaar in Bassen. (Jonas Kako)

Ortskundige Bassener können schon seit geraumer Zeit sehen, wo die Braut und der Bräutigam wohnen. Denn zum Brauchtum des Erntefestes gehört es dort auch, dass über den eigentlichen Straßenschildern, noch zusätzlich welche mit den Schriftzügen „Straße des Erntebräutigams“ und „Straße der Erntebraut“ aufgehangen werden. Anders als in vielen anderen Ortschaften, wo das Ende der Erntezeit gefeiert wird, haben die Bassener keine Probleme, Freiwillige zu finden, die in die Rollen des Paares schlüpfen. „Für die nächsten zwei Jahre haben wir auch schon jemanden in Aussicht“, erzählt Torsten Knobelsdorf, der sich seit Jahren in führender Rolle um die Organisation des Festes kümmert – sich aber ab sofort über mehr Unterstützung freuen kann.

Gründung einer „Erntecrew“

Denn in diesem Jahr wurde die „Erntecrew Bassen“ ins Leben gerufen. „Wir helfen nun ein bisschen bei der Planung“, erklärt Bräutigam Wickbrand, der selbst Mitglied der derzeit 15-köpfigen Gruppe ist. Bis es am 5. September ernst wird, gibt es für sie noch einiges zu tun. Momentan gilt es etwa noch, die Vorgaben für das Anmeldeformular für den Erntefestumzug einmal mehr an die gesetzlichen Bestimmungen anzupassen. Deswegen hat die Anmeldezeit auch offiziell noch nicht begonnen. Dessen ungeachtet haben einige Gruppen aber schon mit den Arbeiten an ihren Wagen begonnen, wie Knobelsdorf zu erzählen weiß.

Der Festumzug am Sonnabend wird wie immer der Höhepunkt der viertägigen Feierlichkeiten sein. Den genauen Ablaufplan geben die Organisatoren auf der Homepage von Blocks Huus (www.blockshuus.de) noch bekannt. Nach erfolgreichem Kornmähen am Montag ist das Binden der Erntekrone in jedem Fall gesichert. Die geernteten gelben Roggengarben vom Feld werden nun erst einmal trocken gelagert, bis am Abend des 5. Septembers die Fingerfertigkeit des Erntepaares gefragt ist.