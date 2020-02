Auch an der Marsch in Uesen mussten die Feuerwehrleute einen umgestürzten Baum zerlegen. (Christian Butt)

Das Sturmtief Sabine hat auch im Landkreis Verden für mehrere Einsätze der Freiwilligen Feuerwehren und der Polizei gesorgt, wie die Beamten und die Feuerwehren am Montag zusammenfassend mitgeteilt haben. An der Achimer Straße in Verden war ein Baum auf die Straße gestürzt, gerade als eine 55 Jahre alte Autofahrerin in Richtung Langwedel unterwegs war. Die Frau konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern, blieb jedoch unverletzt. Aufgrund der starken Beschädigungen in Höhe von rund 5000 Euro wurde ihr Auto abgeschleppt.

In Achim ist ein Baum auf einen Parkplatz am Mohnblumenweg gestürzt und hat dabei Schäden an zwei Autos verursacht, in denen glücklicherweise niemand saß. Beschädigungen an einem Grundstückszaun an der Straße Am Weserhang wurden ebenfalls durch einen umgefallenen Baum verursacht. Die Achimer Feuerwehr musste zunächst zur Meislahnstraße ausrücken, wo „eine augenscheinlich vorgeschädigte Pappel“ auf einem Grundstück gegen ein Einfamilienhaus und auf einen auf dem Grundstück abgestellten Pkw gestürzt war. Der umgestürzte Baum drückte konstant gegen die Außenwand des Wohnhauses. Durch den Einsatz zweier Kettensägen konnten die Helfer den Baum zumindest soweit zerlegen, dass der Druck von der Fassade genommen werden konnte.

Im weiteren Verlauf des Abends wurde erstmals eine Führungsunterstützungsgruppe alarmiert. Diese besetzt zusammen mit den Stadtbrandmeistern die erst kürzlich eingerichtete, dezentrale Befehlstelle im Feuerwehrhaus in Achim. Dort befinden sich zwei modern eingerichtete Bildschirmarbeitsplätze, von denen einer an den Leitrechner des Landkreises Verden angebunden ist. „Bei Lagen mit vielen Einsätzen innerhalb einer Gemeinde oder im Kreisgebiet werden demnach alle eingehenden Notrufe in der Rettungs- und Feuerwehrleitstelle abgearbeitet. Handelt es sich dann um die typischen Unwettereinsätze, so werden diese in den Gemeinden selbstständig dezentral disponiert“, erklärt die Feuerwehr Achim.

Erkunder vorgeschickt

Die Einteilung der Einsatzkräfte erfolgt über eine dann für jede Gemeinde festgelegte Rufgruppe im Digitalfunk. So behindern sich die Kräfte nicht mehr gegenseitig durch einen ausgelasteten Sprechfunk auf Landkreisebene. Zunächst würden zu einem Großteil dieser Einsatzorte sogenannte Erkunder vorgeschickt. Diese stellen dann fest, was vor Ort gebraucht wird – sowohl an Manpower als auch an technischen Geräten. „Bei allen Lagen behält die Leitstelle des Landkreises allerdings die Oberhand und kann Kräfte jederzeit für besondere Einsatzlagen wie Brände oder Verkehrsunfälle abziehen.“ Dieses moderne System der dezentralen Abarbeitung bei Großschadenslagen scheint aus Sicht der Achimer Feuerwehr derzeit noch ziemlich einmalig zu sein.

Einsatzkräfte der Ortsfeuerwehr Achim wurden so am späteren Abend nochmals alarmiert. So ging es unter anderem für die Drehleiter in den Ortsteil Baden, wo die dortigen Einsatzkräfte an der Straße Im Bult bei einem umgestürzten Baum unterstützt wurden. Auch wurden Kräfte an die Feldstraße und an die Straße An der Eisenbahn entsandt. Dort galt es ebenfalls umgestürzte Bäume von der Fahrbahn zu entfernen. Die Ortsfeuerwehr Baden etwa musste zum Badener Friedhof ausrücken, dessen Zufahrt durch einen umfallenden Baum versperrt war. Am Stichweg war ein Baum auf das Nebengebäude eines Wohnhauses gefallen. Ein weiterer Baum war im Ortsteil Badenermoor auf den Fuß- und Radweg gestürzt und am Finienweg lag eine Tanne quer über der Straße. Ein ähnliches Bild bot sich den Feuerwehrleuten am Ueser Moorweg – auch dort wurde ein Baum mit der Motorsäge fachmännisch zerlegt.

Um eine Behinderung des Bahnverkehrs zu verhindern, mussten die Feuerwehrleute aus Baden in Holzbaden ein Trampolin bergen. Das war zunächst über mehrere Wiesen geweht und blieb dann in unmittelbarer Nähe zu den viel befahrenen Gleisen stehen. Mit mehreren Feuerwehrseilen wurde das Trampolin gesichert und der nähere Bereich wurde abgesperrt. Schließlich wurde das Trampolin vor Ort zerteilt. „Nach kurzer Zeit konnte der Bahnverkehr wieder freigegeben werden“, erklärte die Feuerwehr.

Zudem fiel die Baustellenampel an der Einmündung Achimer Straße/Nindorfer Straße aufgrund des Sturms um. An der Obere Straße in Verden flog beispielsweise ein Sonnenschirm durch den starken Wind von einem Grundstück und an der Hamburger Straße wurde ein Bauzaun auf die Fahrbahn geweht sowie ein Verkehrszeichen beschädigt. Auf der Autobahn 27 wurde in Richtung Walsrode bereits Sonntagnachmittag durch Polizeibeamte ein Ast entfernt, der auf die Straße zu fallen drohte. In der Nacht wurde die Autobahn dann vorübergehend gesperrt, weil Bäume auf dem rechten Fahrstreifen lagen und von der Freiwilligen Feuerwehr entfernt werden mussten.