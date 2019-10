Regina Köhler (links), Ulla Kreutzträger und Gabriele Held malen bereits seit zwölf Jahren zusammen. (Björn Hake)

Immer wieder donnerstags: Wenn sich Ulla Kreutzträger, Gabrielle Held und Regina Köhler einmal die Woche in Völkersen treffen, dann ist der Ablauf stets derselbe. „Erst sitzen wir zusammen, es gibt Kaffee und es wird alles beschnackt“, erzählt Kreutzträger, bei der sich das Trio stets trifft. Im Anschluss daran wird dann gemeinsam gemalt. „Und dann ist Ruhe“, merkt Held an, dass jede von ihnen dann in ihre eigene künstlerische Welt eintauche. Bereits seit 2007 gestaltet sich so bis auf wenige Ausnahmen im Jahr der Donnerstagnachmittag für die drei Hobby-Künstlerinnen. Öffentlich ausgestellt haben sie ihre Werke bisher aber gemeinsam noch nie. Das ändert sich am Sonntag, 20. Oktober. Denn dann findet ab 15 Uhr eine Vernissage der Gruppe im Küsterhaus in Daverden statt.

Die Freundinnen hatten sich über die Mitgliedschaft im Tennisverein kennengelernt und vor zwölf Jahren beschlossen, auch künstlerisch mal auf gemeinsam Pfaden zu wandeln. „Ulla war dabei unsere Chefin, die uns angeleitet hat“, blickt Köhler zurück. Auch heute noch sei es vor allem Kreutzträger, die durch Teilnahmen an Kursen neue künstlerische Impulse in die wöchentlichen Treffen bringt. „Da profitieren wir dann von“, sagt Köhler.

Der Anspruch ist gestiegen

Irgendwann dachten sich die drei Frauen, dass der Gruppe auch ein Name gut stehen würde. Viele Ideen wurden damals eingeholt, das Rennen machte am Ende „Malwerk“. „Der Vorschlag kam von meiner Tochter“, erzählt Kreutzträger. Alle drei Jahre hatte das Trio bisher bei ihr Zuhause schon einen Teil ihrer Bilder ausgestellt. „Das war jedoch stets nur innerhalb des Freundeskreises“, erzählt die Gastgeberin, dass dies nicht vergleichbare wäre mit der nun anstehenden Ausstellung in Daverden.

Mindestens zehn Bilder sollen dann von jedem Malwerk-Mitglied in dem sanierten Küsterhaus zu sehen sein. Eine Auswahl, die gar nicht mal so einfach fällt, schließlich haben die Frauen in all den Jahren sehr viele Bilder gemalt. In der Anfangszeit sogar noch mehr, als es inzwischen der Fall ist. „Der Anspruch steigt, man arbeitet nun länger an einem Bild“, erklärt Held, wieso die Anzahl abgenommen hat. Natürlich habe es auch eine deutlich sichtbare Entwicklung in der Schaffenskraft gegeben, fügt Köhler an.

Da sich auch nicht für jedes Bild ein Platz an den eigenen Wänden oder denen von Familienmitgliedern und Freunden finden lässt, kommt es auch schon häufiger vor, dass frühere Bilder, die inzwischen nicht mehr so gut gefallen, übermalt werden. Netter Nebeneffekt: Durch das Übermalen erhalten die Bilder schon mal eine ganz andere Struktur.

Gemalt wird im Hobbyraum von Kreutzträger in Völkersen hauptsächlich mit Acrylfarbe. Was die Motive angeht, so sind die Frauen recht flexibel. „Wir sehen irgendwo etwas, was uns gefällt, und versuchen es dann, künstlerisch umzusetzen“, sagt Köhler. Aktuell stehen bei den drei Hobbykünstlerinnen Tiere hoch im Kurs. „Es darf schon gerne ein Motiv mit Augen sein“, sagt Held. Denn so bekommen die Bilder etwas lebendiges.



Die Ausstellung der Gruppe „Malwerk“ im Küsterhaus Daverden, Kirchweg 31, ist am 20. und 27. Oktober sowie am 3. November jeweils von 15 bis 18 Uhr geöffnet. An allen drei Sonntagen werden die Künstlerinnen auch vor Ort sein.