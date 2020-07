Rund 30 Zuschauer hatten – unter Beachtung der notwendigen Abstände – Platz im blauen Saal. Sie alle schienen froh, Kultur endlich wieder live erleben zu können. Und auch Benedikt Vermeer selbst freute sich über sein Publikum. (Björn Hake)

Auf diesen Moment haben die Mitarbeiter des Kasch lange warten müssen: Am vergangenen Freitagabend konnte die erste Veranstaltung mit Publikum in Corona-Zeiten starten. Beinahe vier Monate mussten die Tore des Kulturhauses wegen der Pandemie geschlossen bleiben. Nun sind die Lockerungen jedoch soweit fortgeschritten, dass unter strengen Hygienebestimmungen wieder Gäste ins Kasch kommen konnten. Zu diesem Anlass wurde ein alter Bekannter eingeladen, nämlich der Schauspieler Benedikt Vermeer aus dem Literaturtheater am Bremer Ostertor. Dieser präsentierte seine Ein-Mann-Show „Liebe, Tod und Teufel“ im blauen Saal. In dieser trägt er – immer in Verbindung zum aktuellen Weltgeschehen – Gedichte und Texte großer deutscher Poeten und Denker vor.

Bereits am Eingang waren die strengeren Hygienemaßnahmen für die Besucher zu spüren. Gut sichtbare Markierungen vor der Kasse zeigten an, wie weit die Besucher Abstand voneinander halten müssen. Die Karten mussten zuvor reserviert werden und eine freie Platzwahl gehört ebenfalls bis auf Weiteres der Vergangenheit an. Rund 30 Zuschauer konnten so im blauen Saal Platz nehmen, immer höchstens zu zweit nebeneinander und mit Abstand zu den anderen Besuchern. Ähnlich reduziert gestaltete sich auch das Bühnenbild – nicht mehr als ein Sofa und eine Lampe fanden sich dort.

„Ein tolles Gefühl“

Das Kasch war jedoch trotzdem mehr als dankbar für das anwesende Publikum. „Das ist ein absolut tolles Gefühl, Sie heute hier zu haben“, begrüßte die Mitarbeiterin Susanne Groll ihre Gäste. Es waren vor allem Stammgäste, die das „Wagnis“ eines Besuchs eingegangen waren, konnte Groll verraten. Jedoch sei es immerhin ein Anfang, dass einfach die Atmosphäre von Kultur und Begegnung wieder stattfinden kann. Ganz ähnlich ging es Benedikt Vermeer. Der Bremer Schauspieler konnte ebenfalls schon lange nicht mehr auftreten. „Was ist der Schauspieler ohne ein Publikum?“, fragte er seine Zuschauer gleich zu Beginn. „Nichts!“

Dieses Publikum, das er so lange vermisst hatte, wurde von ihm nun eine Stunde lang mit allerhand deutschen Gedichten unterhalten. Dabei nahm er vor allem den Titel seines Programms „Liebe, Tod und Teufel“ sehr ernst. Mithilfe seiner Gedichte sprach Vermeer einfach über Gott und die Welt, ohne einen erkennbaren roten Faden. Seine Themen waren breit gefächert– von Liebe und Tod bis hin zu Büchern und Fußball. Sein Augenmerk lag vor allem auf humoristischen Texten, wenn auch immer Gesellschaftskritik dabei mitschwang. Ebenso zahlreich waren die von ihm zitierten Autoren: Erich Kästner, Heinrich Heine und Wilhelm Busch befanden sich alle in seinem Repertoire. Immer mal wieder ließ sich Vermeer auch über eben diese Autoren aus. Zum Beispiel mit der Anekdote, dass Heinz Erhardt im Alltag überhaupt nicht lustig gewesen sein soll. Einziges anderes Hilfsmittel an diesem Abend, außer seiner eigenen Mimik und Gestik, war ihm ein kleiner Bluetooth-Lautsprecher. Über diesen spielte er immer mal wieder alten Schlager ab, zu denen er auch selbst mal das Tanzbein schwang.

Zahlreiche Zugaben

Wie so mancher Schauspieler vor ihm durfte auch Benedikt Vermeer an diesem Abend mehr als eine Zugabe geben. Immer wieder verlangte das Publikum nach weiteren Gedichten. „Wir haben doch nichts vor“, rief ein Zuschauer. Auch der Schauspieler fühlte sich offensichtlich wohl darin, wieder auf der Bühne zu stehen. „Ich könnte das den ganzen Abend so weitermachen", sagte er. Irgendwann war dann aber doch Schluss und sowohl der Schauspieler als auch die Mitarbeiter des Kasch bekamen von den Zuschauer Dank dafür, dass es nun endlich wieder weitergeht mit den kulturellen Veranstaltungen.



Benedikt Vermeer kommt mit „Liebe, Tod und Teufel“ am Freitag, 17. Juli, um 20 Uhr ein weiteres Mal ins Kasch.