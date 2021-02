Ein Paketzusteller konnte am Sonnabend bei einem Diebstahl in Oyten überführt werden. Der Mitarbeiter eines Zustelldienstes sollte dort ein Paket ausliefern und es an einem vorgegebenen Ablageort deponieren. Diese Gelegenheit nutzte er aus, um ein bereits durch einen anderen Zustelldienst an dem Ablageort hinterlegtes Paket einer Technikfirma zu stehlen.

Videokamera filmt Tat

Die Tat wurde durch eine private Videokamera aufgezeichnet. Die Polizei traf den Täter zuhause an und konnte das Diebesgut sicherstellen sowie ein Strafverfahren einleiten.