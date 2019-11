Unter anderem die Ampelschaltung an der Kreuzung Am Moor/Oyterdamm/Am Berg entspricht nicht den Vorstellungen der CDU. (Björn Hake)

Die Klagen der Anwohner am Oyterdamm haben Gehör gefunden. Nachdem einige von ihnen im September 2018 bei einer Veranstaltung der CDU Oyten ihren Unmut über die Verkehrssituation auf und an der Landesstraße 168 im Randbereich der Gemeinde geäußert hatten, hatten die Christdemokraten konkrete Forderungen gestellt, die zu einer Verbesserung führen sollen. Nun, mehr als ein Jahr nach besagter Veranstaltung, stehen diese in der Sitzung des Ausschusses für Umwelt & Gemeindeentwicklung am Mittwoch, 20. November, auch zur politischen Diskussion.

Im ersten Punkt beantragt die CDU-Fraktion einen Ausbau der Beleuchtung und die Ausbesserung des Geh- und Radweges neben der Straße des Oyterdamms. „Die Beleuchtung ist so gut wie gar nicht vorhanden, der Weg ist insgesamt in einem schlechten Zustand und der Seitenstreifen kaum befahrbar“, heißt es erklärend dazu. Der stark frequentierte Rad- und Gehweg verläuft von der Hausnummer 13 bis zum Neubauersdamm schräg zum Graben und lasse bei Dunkelheit ein sicheres Fahren oder Gehen nur bedingt zu. „Zudem liegt er etwa 50 Zentimeter unter dem Niveau der Straße, sodass Fußgänger und Radfahrer in der Dunkelheit von Fahrzeugen geblendet werden“, merken die Christdemokraten weiter an.

Fehler in der Ampelschaltung

Weiterhin wird kritisiert, dass die Ampelschaltung im Kreuzungsbereich Am Moor/Oyterdamm/Am Berg nach einem Unfall noch nicht wieder in den ursprünglichen Zustand versetzt worden sei. „Durch einen Software- oder Steuerungsfehler kommt es zu längeren Rotphasen, dadurch bedingt entstehen lange Rückstaus“, bemängelt die CDU. Die Verwaltung teilt diesbezüglich mit, dass die Autobahnmeisterei gebeten worden sei, die Ampelschaltung zu überprüfen.

Den Christdemokraten ist aber die gesamte Ampelschaltung auf der L 168 ein Dorn im Auge. Denn da die Anlagen nicht miteinander „kommunizieren" könnten, komme es besonders bei starkem Verkehr – etwa bei Stau auf der Autobahn – zu großen Problemen. "Durch eine technische Vernetzung der vier Lichtzeichenanlagen und die Einführung einer Phasenschaltung könnte der Verkehrsfluss auf dieser Strecke sinnvoll entspannt werden", findet die CDU-Fraktion. Daher beantragt sie zunächst eine technische Machbarkeitsprüfung und eine anschließende mögliche Umsetzung einer solchen Vernetzung.

Ergebnisse der verdeckten Zählung

Besonders kritisiert worden war von den Anwohnern seinerzeit auch das Fahrverhalten vieler Verkehrsteilnehmer, die den Oyterdamm besonders abends und nachts als „Rennstrecke“ nutzen. Um dieses Empfinden belegen oder entkräften zu können, hatte die CDU eine verdeckte Zählung der Fahrzeugbelastung und die Messung der gefahrenen Geschwindigkeiten beantragt. Diese hat die Verwaltung inzwischen im Bereich des Hotels Am Steendamm durchführen lassen.

Die wesentlichen Ergebnisse: Täglich verkehren in beide Fahrtrichtungen zusammen etwa 15 500 Fahrzeuge – mehr als 90 Prozent davon sind Pkw. Die durchschnittliche Geschwindigkeit beträgt etwa 70 Km/h und damit ziemlich genau die Geschwindigkeitsbegrenzung. 85 Prozent der Fahrzeuge fahren 80 km/h oder langsamer. Was die Messung aber auch zeigt, ist, dass besonders außerhalb der Hauptverkehrszeit das Tempolimit von einigen Verkehrsteilnehmern deutlich überschritten wird. Die gemessene Höchstgeschwindigkeit beträgt satte 188 km/h. Auf Grundlage dieser Daten will die CDU nun ein weiteres Vorgehen diskutieren. Denkbar wäre etwa der Versuch, dort eine feste Blitzeranlage installieren zu lassen.