Für die Realisierung des Gewerbegebiets Achim-West am Bremer Kreuz liegt neues Zahlenmaterial vor. (Christian Walter)

Achim als Wirtschaftsstandort fördern oder den Klimaschutz? Beides wird mit der Umsetzung des Projekts Achim-West nicht gehen, weil die Schaffung von Gewerbeflächen, die die Stadt trotz hoher Nachfrage nicht mehr bieten kann, eine Bodenversiegelung bedeutet – daher müssen sich die Mitglieder des Stadtrats entscheiden. Als Entscheidungshilfe dient ihnen neuestes Zahlenmaterial, das die Stadtverwaltung nun in einer Beschlussvorlage veröffentlicht hat und das aufhorchen lässt. Demnach kostet Achim-West, Stand jetzt, rund 150 Millionen Euro, was eine Kostenzunahme von zehn Millionen Euro bedeutet.

Und: Die bisher nicht durch Dritte gedeckten Kosten, die auf Achim und Bremen zukommen, sind auf rund 54 Millionen Euro gestiegen. Heißt: Allein der Achimer Anteil beläuft sich auf etwa 27 Millionen Euro. Das ist knapp drei Mal so viel, wie die Politik bisher festgelegt hat, die die Ausgabe für die Projektumsetzung auf 9,6 Millionen Euro gedeckelt hat. Jedoch: Gut fünf Millionen Euro an Vorlauf- und Planungskosten sowie als Einlage in die Entwicklungsgesellschaft Achim-West sind bereits finanziert. Es verbleiben also nach den Gesellschafteranteilen rund 22,5 Millionen Euro für Achim und knapp 26 Millionen Euro für Bremen.

Für die Achimer Stadtverwaltung erklärte Projektleiter Bernd Kettenburg, dass erst seit diesem Monat feststehe, dass sich der kommunale Anteil am neuen Autobahn-Anschluss erhöht habe: um 2,5 Millionen Euro auf 7,5 Millionen Euro. Weitere Steigerungen liegen in der Erhöhung der kalkulierten Bau- und Planungskosten von etwa 4,4 Millionen Euro sowie in einer Erhöhung der erwarteten Aufwendungen der gemeinsamen Projektgesellschaft mit Bremen um rund fünf Millionen Euro auf knapp neun Millionen Euro. Die Veränderungen dieser Posten hat Kettenburg den Fraktionen im Detail erklärt, ebenso, dass unter anderem wegen der Entwicklung des Zinsmarktes für Kommunalkredite 2,6 Millionen Euro bei der Projektfinanzierung entgegen früherer Annahmen gespart werden könnten.

Verhandlungen ziehen sich

Die Kalkulation fußt darauf, dass die 90 Hektar Gewerbefläche für insgesamt 63 Millionen Euro veräußert werden können, das Land sich mit 30 Millionen Euro beteiligt, die Bahn mit 1,3 Millionen Euro und der Landkreis Verden mit knapp zwei Millionen Euro. Die Stadtverwaltung rechnet vor: „Von den rund 150 Millionen Euro Gesamtprojektkosten werden rund 97 Millionen Euro durch Beiträge Dritter und Vermarktungserlöse der gewerblichen Grundstücke getragen.“ Jedoch ziehen sich die Verhandlungen mit Bremen weiter wie Kaugummi. Kettenburg sagte dazu: „Wir stehen kurz vor dem Abschluss, sind uns aber noch nicht handelseinig, was die Rückführung der Mittel an Bremen betrifft.“ Klar ist demnach, dass Achim und Bremen nur die Netto-Erträge teilen dürfen, unklar ist, zu welchen Teilen sie das tun und über welchen Zeitraum. Dass Bremen Geld, das es auf niedersächsischem Grund investiert, wieder reinbekommen will, ist für die Stadt Achim insgesamt unstrittig.

Alle anderen Punkte sollen zwischen Achim und Bremen auf Verhandlungsebene konform sein und müssen nun vom Rat hier sowie vom Senat dort abgesegnet werden. „Gerne hätten wir schon vor der März-Ratssitzung die Gespräche mit Bremen final beendet“, trauert Kettenburg dem noch offenen Punkt hinterher. Da dies nicht geklappt habe, sollen nun in den Haushaltsberatungen die Fraktionen mithilfe eines sogenannten Sperrvermerks weitere Gelder für die Planung freigeben und den Haushalt beschließen. Dann könne der Rat eventuell nach einer Einigung mit Bremen im Mai darüber abstimmen und, sollte der Planfeststellungsbeschluss bis dahin vorliegen, im September das endgültige Go für das Projekt geben – ehe der neue Rat die Arbeit aufnimmt.

Reaktionen aus der Politik

Bis dahin sind es noch ein paar Monate, die Nachricht der neuen Kostenkalkulation erreichte die Fraktionen schon jetzt. „Die Zahlen, die wir schon lange gefordert haben, sind endlich da. Wir werden sie uns im Einzelnen anschauen“, sagte Isabel Gottschewsky, Fraktionschefin der CDU, die sich bedeckt hielt. Zurückhaltend reagierte auch Silke Thomas von Bündnis 90/Die Grünen, auch weil es in ihrer Fraktion unterschiedliche Meinungen zu Achim-West gibt. „Ich werde keine pauschalen Slogans abgeben, dafür ist das Thema zu vielseitig“, betonte sie. Und genau deswegen wird sich ihre Fraktion an einem Sonnabend in Anwesenheit von Kettenburg darüber informieren. „Wir haben ihn eingeladen, denn er kennt sich am besten aus“, erzählte sie. Und sie erhofft sich klare Antworten darauf, „woher das benötigte Geld kommen soll“, merkte die Fraktionschefin an.

Für Herfried Meyer, Fraktionsvorsitzender der SPD, ist es wenig überraschend, dass die Kosten gestiegen sind: „Schließlich waren die letzten Zahlen aus 2019.“ Aber das Projekt sei so vielschichtig, dass man nicht nur die nackten Zahlen sehen könne. „So viel wie jetzt wussten wir noch nie. Nun muss eine Abwägung stattfinden.“ Wolle man Flächen versiegeln und so eine Verkehrsentlastung schaffen sowie dem Wirtschaftsstandort Achim Entwicklungschancen zur Refinanzierung kommunaler Ausgaben geben oder stagniert die Gewerbesteuereinnahme, die dann nur über höhere Hebesätze zu steigern wäre, fragt er. Meyer erinnert daran, dass Achim keinen Plan B und bereits fünf Millionen Euro ins Projekt investiert habe.



Am Donnerstag, 18. Februar, findet ab 17 Uhr im Rathaus eine öffentliche Sitzung zu diesem Thema statt.