Hier soll es entstehen, die Finanzierung des Großprojekts Achim-West ist aber nach wie vor noch nicht abschließend geklärt. (Christian Walter)

Eine intensivere Zusammenarbeit zwischen Bremen und Niedersachsen, um gemeinsam mehr zu erreichen: Dieser Vorsatz, den der designierte Bremer Bürgermeister Andreas Bovenschulte (SPD) jüngst in einem Interview für seine zukünftige Arbeit äußerte, dürfte auch in der Nachbarstadt Achim auf offene Ohren gestoßen sein. Immerhin wäre das Projekt Achim-West mit dem ersten länderübergreifenden Gewerbegebiet ein Meilenstein für eine solche „intensivere Zusammenarbeit“. Und auch Bovenschulte selbst sieht das Pilotprojekt nach eigenen Angaben als Beispiel dafür, wie man wirtschaftlich gemeinsam mehr erreichen könne.

Die Zeichen stehen in Bremen also auch nach der Wahl und einem Wechsel an der Spitze der SPD offenbar gut für Achim-West. Dabei hatte man in Achim ursprünglich noch darauf gehofft, die Finanzierung des Projektes noch vor der Bremer Bürgerschaftswahl im Mai dieses Jahres abschließend geklärt zu haben. Diese Hoffnungen wurden bekanntlich enttäuscht. Sorge macht sich im Achimer Rathaus deshalb aber nicht breit. Bürgermeister Rainer Ditzfeld rechnet damit, dass auch mit der neuen Regierung in Bremen und unter einem anderen Bürgermeister das Projekt weiter vorangetrieben wird. Und diese Hoffnung kommt nicht von ungefähr. Ditzfeld und Bovenschulte kennen sich schon lange – unter anderem von der gemeinsamen Zusammenarbeit im Kommunalverbund Niedersachsen/Bremen. „Wir haben uns schon öfter über das Projekt ausgetauscht und Bovi steht da wirklich hinter“, berichtet Ditzfeld. Die politische Neukonstellation in Bremen werde daher keine negativen Folgen für das Projekt Achim-West haben.

„Ein wichtiges Zeichen“

Das zeige sich auch im Koalitionsvertrag der neuen rot-grün-roten Regierung. „Auch im neuen Koalitionsvertrag wird eine positive Aussage über das Projekt Achim-West getroffen“, sagt Ditzfeld. „Das ist für uns hier in Achim ein wichtiges Zeichen.“ Darüber hinaus sei bereits im April – also noch vor der Wahl – ein Senatsbeschluss gefasst worden, der Achim-West weiter vorantreibt. Wie berichtet, will Bremen laut diesem Beschluss Partner der Stadt Achim in der Projektgesellschaft werden und sich im gleichen Umfang – also in Höhe von rund zehn Millionen Euro – finanziell engagieren sowie die Risiken tragen. „Dieser Senatsbeschluss war für uns sehr wichtig“, sagt Ditzfeld.

Doch auch mit dem Beschluss bleibt nach wie vor noch eine Finanzierungslücke von rund 13 Millionen Euro bestehen, von der derzeit noch nicht klar ist, ob und wie sie gestopft werden kann. Unabhängig davon hat Achim, wie berichtet, kürzlich beim Landkreis Verden die Unterlagen für das Planfeststellungsverfahren eingereicht. Die Prüfung werde nach Angaben des Landkreises Verden einige Monate dauern.

Gespräche in den nächsten Monaten

„Wir hoffen, dass das Verfahren innerhalb der nächsten zwölf Monate abgeschlossen ist“, sagt Ditzfeld. In der Zwischenzeit wolle man sich gemeinsam mit Bremen nochmals intensiv mit der Finanzierung auseinandersetzen. „Die kommenden Monate, die wir nun Zeit haben, werden wir nutzen, um auszuarbeiten, wie die finanzielle Lücke, die derzeit noch besteht, gestopft werden kann“, sagt der Achimer Bürgermeister.

Wenn die Prüfung der Unterlagen für das Planfeststellungsverfahren abgeschlossen ist, komme dann der letzte Schritt. „Dann ist es an unserer Politik, definitiv ja oder nein zu dem Großprojekt zu sagen“, kündigt Ditzfeld an. Denn danach würden die Bauarbeiten beginnen. „Dann können wir nicht mehr zurück.“