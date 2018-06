Eigentlich sollte das Plattdeutsche Zentrum im ehemaligen Modehaus Orth entstehen. (Marvin Ibo Güngör)

Thedinghausen. Das geplante Plattdeutsche Zentrum in Thedinghausen ist vorerst auf Eis gelegt. Das hat Initiator André Habekost am Mittwochabend schriftlich mitgeteilt. Wie der Geschäftsführer der eigens für dieses Projekt gegründeten gemeinnützigen Unternehmergesellschaft "De Plattsnackers" in dem Schreiben erklärt, konnte keine endgültige Einigung im Mietvertrag erzielt werden. "Dies bedauern wir wirklich sehr. Weitere Zugeständnisse von unserer Seite aus würden das finanzielle Risiko deutlich erhöhen und das Projekt würde nicht überleben." Wie berichtet, sollte das Plattdeutsche Zentrum im ehemaligen Modehaus Orth an der Braunschweiger Straße in Thedinghausen entstehen. "Wir haben unsere Fördergeldgeber und den Großteil der sonstigen finanziellen und inhaltlichen Unterstützer informiert und um eine Verlängerung der Zuwendungen und Unterstützung gebeten, um unser Projekt eventuell an einer anderen Stelle in der Samtgemeinde umzusetzen", heißt es in der Mitteilung.

Die zugesagten Fördermittel seien nur für den Umbau und nicht für den Betrieb des Hauses einzusetzen. "Daher müssen wir von Tag eins an wirtschaftlich denken und handeln. Zumal wir auch unseren Geldgebern versichert haben, den Betrieb aus eigenen Mitteln zu finanzieren und keine weiteren Förderungen zu beantragen", erklärt Habekost. "Wir sind in der Pflicht, die bewilligten Fördermittel sorgsam einzusetzen. Somit mussten wir uns gegen dieses Risiko entscheiden." Er betont, dass die neun Gesellschafter mit dem Privatvermögen haften, sollten die Fördermittel nicht sorgsam verwendet werden. Für Nachfragen war Habekost am Mittwochabend nicht zu erreichen.