Hoffen noch auf stimmgewaltigen Zuwachs: die Mitglieder des Männer-Projektchores um Leiter Hans-Werner Kniese (am Klavier). (Björn Hake)

Über viele Jahrzehnte haben Männerchöre die Chorlandschaft in ganze Deutschland geprägt. In nahezu jeder Kommune gab es ein stimmgewaltiges Ensemble. Diese Zeiten sind jedoch längst vorbei. Immer mehr Männerchöre bekommen nicht mehr ausreichend Stimmen zusammen und müssen sich auflösen – auch im Landkreis Verden. Da wäre etwa der Männergesangverein "Hilaritas" aus Langwedel, der in diesem Jahr eigentlich das 125-jährige Jubiläum gefeiert hätte. Doch vor einigen Jahren folgte die Auflösung. Oder der Männergesangverein „Eintracht" Kirchlinteln, der den Betrieb 2016 ebenfalls nach mehr als 100-jährigem Bestehen einstellen musste. Als nächsten Männerchor könnte es den des Liederkranzes Oyten treffen. Denn dort ist es nicht fünf vor zwölf, sondern eher eins vor zwölf. Um das Ende doch noch zu verhindern, hat der Liederkranz nun ein Männerchorprojekt ins Leben gerufen, welches im Oktober angelaufen ist.

Resonanz bisher eher gering

Ziel ist es, sangesfreudige Männer aus der gesamten Region nach Oyten zu holen, die dann gemeinsam mit dem Rest des Männerchores des Liederkranzes singen. Rund ein Dutzend männliche Stimmen hat der Gesangverein noch, der Altersdurchschnitt ist dabei sehr hoch. „Im vergangenen Jahr sind drei starke Stimmen verstorben“, erzählt Vorsitzende Margret Marth. Das habe zu großen Problemen geführt, sodass die Männer zuletzt nur noch im Gemischten Chor des Liederkranzes mitgesungen haben.

Dieser ist mit fast 50 Mitgliedern noch ganz gut aufgestellt. „Aber das ist nun mal etwas ganz Anderes als ein reiner Männerchor“, sagt Marth und führt etwa das andere Liedgut und die andere Singweise an. Daher sei für einige der kürzlich notwendige Schritt zum Gemischten Chor auch schwierig gewesen, schließlich sangen sie über Jahrzehnte in ihrem eigenen Chor.

Seit dem 18. Oktober proben sie nun wieder unter Männern. Denn dann ist das Chorprojekt gestartet, in das der Liederkranz große Hoffnungen setzt. Zuvor habe es schon Überlegungen gegeben, sich mit anderen Chören zusammenzuschließen. „Die Resonanz war allerdings nicht so groß“, berichtet Marth. Und auch zum ersten Probentermin ist diese überschaubar gewesen. Drei zusätzliche Stimmen waren dem Aufruf gefolgt. Mit der Gesamtzahl könne man zwar arbeiten, versichert die Vorsitzende, allerdings habe sie schon auf mehr gehofft.

Erfahrener Chorleiter

Das gilt auch für Chorleiter Hans-Werner Kniese, der schon seit den 1970er Jahren Chöre leitet und daher in dieser Funktion auch die mitgliederstarken Zeiten von Männergesangvereinen noch mitbekommen hat. Der Bremer kommt gerne nach Oyten zum Liederkranz. Er sei vor vier Jahren, als er die Leitung des Männerchores und des Gemischten Chores übernahm, sehr gut aufgenommen worden. „Auch das Soziale ist hier sehr schön“, berichtet Kniese, der sich für die Vierstimmigkeit im Männerchor besonders noch zweite Bässe wünschen würde. Angesichts der Tatsache, dass sich viele Chöre in den vergangenen Jahren aufgelöst hätten, geht er davon aus, dass es theoretisch schon einige potenzielle Sänger gebe, für die das Oytener Chorprojekt wie geschaffen ist. „Es wäre eine ganze Menge möglich.“

„Aber Männer sind einfach schwer hinter dem Ofen hervorzubekommen“, nennt Gaby Große-Mirek, zweite Vorsitzende, eine der Ursachen, wieso das Projekt noch nicht wie erhofft angelaufen ist. „Dabei ist Singen eine so gesunde Sache“, will sie einen wesentlichen Nutzen herausstellen. Der Liederkranz hofft, dass zu den nächsten Proben, die jeden zweiten Donnerstag von 20 bis 21.30 Uhr in der Aula der Grundschule Oyten stattfinden, noch einige Interessierte hinzustoßen. Nächster Termin ist der 15. November.

Ungewisse Zukunft

Bis zum Frühjahr geht das Projekt, zum Abschluss ist ein Auftritt geplant. Und danach? „Dann müssen wir sehen, wie es weitergeht“, hält sich Marth bedeckt. Doch klar ist, mit dem Projektchor steht und fällt die Zukunft des reinen Männergesanges beim Oytener Liederkranz. Nur ein Erfolg kann das Ende einer dann 143-jährigen Ära wohl noch verhindern.