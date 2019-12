Ein gelber Handzettel macht seit Mittwoch die Runde in Hassendorf und stimmt die Bürger auf die Sitzung des Sottrumer Samtgemeinderates ein, der an diesem Donnerstag, 5. Dezember, ab 19 Uhr im Sitzungssaal des Rathauses tagt.

Gedruckt und in Umlauf gebracht hat das Blatt die Bürgerbewegung „Hassendorf unter Strom“, unterzeichnet von Hans-Uwe Franke, Holger Schloen, Heike Stäcker und Jürgen Vollmann, die sich bei dem geplanten Ersatzneubau der Stromleitungstrasse von Stade nach Landesbergen und der damit verbundenen Kapazitätserweiterung der bestehenden Leitung von 220 auf 380 Kilovolt vehement gegen die von Netzbetreiber Tennet favorisierte Freilandleitung wehrt. Für Hochspannung sollte bei der Ratssitzung also im doppelten Sinn gesorgt sein, denn das Gremium hat in dieser Thematik über einen Antrag der Grünen-Fraktion im Samtgemeinderat zu entscheiden. Die möchte die Befürwortung einer Erdverkabelung in Hassendorf beim Bau der neuen Leitung durch den Samtgemeinderat erreichen. Damit liegen die Grünen voll auf einer Wellenlänge mit der 15-köpfigen Bürgerbewegung, die zahlreiche Argumente pro Erdverkabelung ins Feld führt.

Dabei geht es der Initiative keinesfalls um politische Machtspielchen oder sture Rechthaberei, wie Hans-Uwe Franke betont. „Wir sind alle völlig unpolitisch.“ Vielmehr sei ihr an einer sachlichen Analyse und vernünftigen Entscheidung zum Wohle des Dorfes gelegen. „Uns ist durchaus bewusst, dass sowohl Freileitung als auch Erdkabel Einschnitte mit sich bringen. Unser Engagement für ein Erdkabel beruht auf einen sorgfältigen Abwägungsprozess“, erklärt Franke und fügt hinzu: „Unter Berücksichtigung aller Gesichtspunkte sehen wir die Erdkabelvariante langfristig als erheblich bessere Variante.“ Franke und sein Team wie auch die Grünen sehen großflächige Waldrodungen, elektromagnetische Felder und die Gefährdung ohnehin bedrohter Vogelarten als unmittelbare Konsequenzen durch den Bau neuer Strommasten.

Existenzielle Bedrohungslage

Aber auch der Betreiber des nahe gelegenen Campingplatzes könnte in eine existenzielle Bedrohungslage rutschen, denn die Masten würden direkt an seinem Areal verlaufen und könnten potenzielle Gäste abschrecken. Zudem würde die Freileitung nach Meinung der Bürgerbewegung viel zu nah an der Turnhalle vorbeiführen und die Kinder gefährden. Besonders kritisch sieht die Bürgerbewegung derweil die Doppelrolle von Tennet, der in seiner Eigenschaft als Netzbetreiber wirtschaftliche Interessen verfolgt und als Verfechter der Freilandleitung dennoch von der Behörde für regionale Landesentwicklung in Hannover den Auftrag erhalten hat, die Möglichkeit einer Erdverkabelung unter Beachtung von Umweltverträglichkeit und Wirtschaftlichkeit zu untersuchen. „Gutachterliche Instanz und Netzbetreiber mit handfesten wirtschaftlichen Interessen: Das erscheint uns mehr als unglücklich. Tennet organisiert Veranstaltungen, gibt sich aufklärend und vermittelt den Anschein von Objektivität. Dabei verfolgt Tennet nur den aus ihrer Sicht möglichst reibungslosen Netzausbau“, monieren die Aktivisten. Es sei naiv, zu glauben, Tennet wäre objektiv. Sie argumentierten mit irreführenden Begriffen und gefilterten Informationen.

Die Köpfe der Bürgerbewegung „Hassendorf unter Strom“ hoffen derweil darauf, dass sich der Sottrumer Samtgemeinderat ein Beispiel am Hassendorfer Gemeinderat nimmt und das im vergangenen Jahr gefasste Votum pro Freilandleitung per Ratsbeschluss wieder rückgängig macht. In Hassendorf hatte das Gremium sich den Bürgerwillen zu Herzen genommen und in der Ratssitzung am 14. Oktober dieses Jahres auf Antrag der Ratsfrauen Petra Guderian und Hannelore Mann-Sander doch noch eingelenkt.

Druck hatte die Bürgerbewegung zuvor mit einer Unterschriftenliste ausgeübt, in der sich 580 Bürger – also 65 Prozent aller volljährigen Einwohner – für eine Erdverkabelung ausgesprochen haben. Viele Einwohner dokumentierten ihre Einstellung zudem mit einem gelben Holzkreuz, das sie zum Zeichen des Protests am Wegesrand aufstellten. „Unser Bestreben war es von Anfang an gewesen, den Gemeinderat in unsere Überlegungen einzubeziehen“, freuen sich Franke und seine Mitstreiter über diesen kürzlich errungenen Teilerfolg. Den anstehenden Beratungen im Samtgemeinderat sehen die Mitglieder der Bürgerbewegung dennoch mit gemischten Gefühlen entgegen. Dass die Verwaltung in der Beschlussvorlage den Antrag der Grünen in den Ausschuss für Bau, Planung und Umwelt verweisen möchte und dies womöglich so geschehen wird, findet Franke mehr als unglücklich. „Wer weiß, wann der Bauausschuss wieder tagt. In dieser Zeit wird Tennet Entscheidungen treffen“, befürchtet Franke.

Den Fokus will die Gruppe nunmehr auf Hannover richten. „Das Votum der Gemeinde Hassendorf ist uns wichtig, die Entscheidungsträger sitzen allerdings in Hannover. Und die gilt es jetzt zu überzeugen“, schwört Franke die Gruppe ein. „Für uns heißt es jetzt: Am Ball bleiben, denn die gesundheitlichen Belastungen durch neue Hochspannungsleitungen und die negativen Auswirkungen auf Natur, Tourismus und Lebensqualität wollen wir nicht hinnehmen.“ Geplant sind unter anderem Gespräche mit der Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr als Entscheidungsträger für Freilandleitung oder Erdverkabelung sowie mit den Politikern Eike Holsten, Dörte Liebetruth und Lars Klingbeil. Auch eine Informationsveranstaltung, vermutlich im Februar 2020, plant die Bürgerbewegung.