Noch können Autos den Brückenzug über das Weserwehr in Intschede queren, ab Dezember ist der Übergang gesperrt. (Focke Strangmann)

Blender/Landkreis Verden. Im Zuge der Diskussion um die nahende Sperrung des Weserwehrs in Intschede und den Neubau des Brückenzuges wurde auch immer wieder die Frage nach einem Provisorium für den Verkehr gestellt. Zuletzt unter anderem in der Sitzung des Kreis-Planungs-, Wirtschafts-, Verkehrs- und Bauausschusses im März (wir berichteten). Mehrfach hatte der Landkreis betont, dass sowohl eine Fähre als auch eine Pontonbrücke nur schwierig umzusetzen seien. Bedenken hatte die Kreisverwaltung vor allem wegen der Finanzierung (Kosten zwischen 3,7 und 4,5 Millionen Euro). Daher wurde jetzt geprüft, inwieweit sich der Flecken Langwedel und die Samtgemeinde Thedinghausen an einem Provisorium beteiligen würden. Und die Antworten sind laut Landrat Peter Bohlmann "eher als negativ zu bewerten", heißt es in einer Mitteilung.

So schreibt Samtgemeindebürgermeister Harald Hesse in einer E-Mail an Bohlmann, die der Redaktion vorliegt, dass die Samtgemeinde "sich an den bisher angedachten möglichen provisorischen Lösungen zur Überquerung der Weser während der Bauzeit an der Wehrbrücke in Intschede finanziell nicht beteiligen wird". Hesse bezieht sich mit seiner Aussage auf die Entscheidung des Samtgemeindeausschusses.

Angespannte Haushaltslage

Nicht ganz so deutlich wird Andreas Brandt, Bürgermeister des Fleckens, in seinem Schreiben an Bohlmann. Hier heißt es unter anderem: "Nach den rechtlichen Bestimmungen ist der Bürgermeister ohne Beschluss seiner Ratsgremien nicht befugt, eine verbindliche Aussage darüber zu treffen, ob der Flecken Langwedel bereit ist, ein Drittel der Gesamtkosten für eine Behelfsquerung über die Weser zu übernehmen." Außerdem sei die Vorbereitung einer öffentlichen Beratung derzeit nicht möglich. Und weiter heißt es: "In Bezug auf den Beteiligungsvorschlag der Gebietskörperschaften stellt sich die Frage, ob der Anteil des Flecken Langwedel gedeckelt ist und in welchen Zeiträumen die Zahlungen zu erfolgen haben. Bei der angespannten Haushaltslage des Fleckens sind diese Informationen von wesentlicher Bedeutung, um die Auswirkungen auf den Gesamthaushalt und Möglichkeiten der Finanzierung aufzeigen zu können."

"Diese Aussagen und die in den letzten drei Wochen weiter ermittelten Fakten komplementieren einen der umfangreichsten kreistagsrelevanten Vorgänge des Landkreises in den letzten Jahren", erklärt Bohlmann. Sie seien auch die Grundlage für den Kreissausschuss gewesen, der jetzt nichtöffentlich getagt hat. Das Ergebnis: "Es wurde kein Antrag auf die Schaffung irgendeines Provisoriums gestellt, sodass ein solches auch zumindest unter kommunaler Verantwortung nicht erstellt wird", schreibt der Landrat. Neben dem hohen finanziellen Aufwand zwischen 3,7 und 4,5 Millionen Euro sprachen vor allem die verkehrlichen Unzugänglichkeiten gegen das Provisorium, heißt es weiter. So hätte eine Fähre keine ausreichende Kapazität in den Spitzenzeiten und eine Pontonbrücke wäre ganzjährig nicht nutzbar (häufiger Auf- und Abbau). Die niedrige Geschwindigkeit über eine solche Brücke und vor allem die Verkehrssicherungspflicht seien weitere Argumente gegen ein Provisorium.

Einig war sich der Kreisausschuss laut Bohlmann in seinem Bestreben, alles auf eine zügige Fertigstellung des Bauwerks durch das Wasser- und Schifffahrtsamt (WSA) zu setzen. Die erste Voraussetzung ist, dass der Bau auf der Grundlage des alten Planfeststellungsbeschlusses erfolgen kann. „Jede bauliche Veränderung hätte einen neuen erfordert, der die Schließung im Dezember dieses Jahres nicht verhindert, aber den Neubau um Jahre verzögert hätte. Das wäre auch bei im Jahr 2015 anders gefassten Beschlüssen der Fall gewesen." Einig war sich das Gremium auch, dass unabhängig von der Diskussion um eine verkehrliche Übergangslösung eine separate Radwegbrücke über die Weser in der Nähe vom Intscheder Wehr geschaffen werden soll.