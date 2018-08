Der niedersächsische Landesvater Gerhard Schröder stattet 1993 dem Verdener Rathaus einen Arbeitsbesuch ab. (Fritz Rust)

Der letzte Schrei: Telefonkarten

Leicht beschürzte Damen, Politiker, Fußballspieler, Autos oder Comicfiguren: Die Palette der Motive auf den vielen Telefonkarten von Eckhard Hoppe scheint unbegrenzt. Der langjährige Pächter der Tankstelle an der Borsteler Landstraße ist leidenschaftlicher Sammler. Kurz nach der Wende erwachte sein Interesse an den bunten Plastikkärtchen. „In den 90er-Jahren sind Telefonkarten angesagt“, versicherte ihm damals ein Bekannter. Prompt sattelte Hoppe um. Hatte er bislang nur Briefmarken, Münzen und Figuren aus Überraschungseiern gesammelt, legte er nun den Grundstein für sein neues Hobby. Aber: Ende der 1990er-Jahre beginnt der Siegeszug der Mobiltelefone; seither sind Telefonzellen fast vollkommen aus dem Ortsbild verschwunden, und die Verbreitung der Telefonkarten ist massiv zurückgegangen. Im Jahr 2018 sind bei Eckhard Hoppe von den einst mehreren Tausend der bunten Karten gerade einmal ein paar Hundert Stück übriggeblieben. „Die liegen bei mir in einem Sammelalbum im Tresor“, sagt der 76-jährige Ruheständler. Dort habe er aber schon jahrelang nicht mehr reingeschaut. Die meisten seiner Telefonkarten habe er verschenkt oder für kleines Geld verkauft. Große Verluste habe er durch seine Sammelleidenschaft nicht gemacht: „Ich habe nie viel Geld für die Karten ausgegeben.“ Die meisten Telefonkarten habe er von Unternehmen als Werbegeschenk bekommen, oder Stammkunden seiner Tankstelle hätten sie ihm nach dem Abtelefonieren überlassen.

„Chaos-Tag“ in Verden

Verdens Polizisten haben am 21. August 1993 alle Hände voll zu tun. Punker aus dem gesamten norddeutschen Raum haben sich die beschauliche Kleinstadt als Ort für einen „Chaos-Tag“ ausgesucht. Bei den teilweise handgreiflichen Auseinandersetzungen mit der Polizei wird ein Beamter durch einen Faustschlag ins Gesicht verletzt, ein weiterer erhält einen Tritt in den Unterleib. Etliche Punker werden vorläufig festgenommen, ihnen wirft die Polizei unter anderem Sachbeschädigung, Diebstahl, Widerstand gegen die Staatsgewalt und versuchte Gefangenenbefreiung vor. So hatten die Punks beispielsweise an einer Tankstelle in Hönisch neun Paletten Dosenbier und bei einem Supermarkt eine Kiste Weintrauben organisiert – ohne allerdings mit der Ware an der Kasse Halt zu machen.

Run auf Wertpapiere

Im Jahr Eins nach der Fusion mit der Volksbank Morsum meldet die Volksbank Verden ihren Genossenschaftsmitgliedern auf der Vertreterversammlung 1993 einen regelrechten Boom im Wertpapiergeschäft. Die Umsätze des Geldinstitutes an der Börse erreichten im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Rekordhöhe von 32 Millionen D-Mark. Über 200 Kunden kamen erstmals durch die Volksbank überhaupt mit Börsengeschäften in Berührung. Zusammen mit den übrigen Bankgeschäften brachten die Provisionen der Bank einen Gewinn von fast 1,1 Millionen Mark ein – 370 000 Mark mehr als im Vorjahr. Die Bilanzsumme der Bank beträgt nun 190 Millionen Mark.

Politprominenz im Verdener Rathaus

Einige seltsame Erscheinungen bewegen sich am 24. August 1993 über den Verdener Markt Richtung Rathaus. Sie wirken zwischen den Gemüseständen etwas overdressed, und statt Einkaufskörben tragen sie Aktentaschen. Im Rathaus tagen an diesem Tag nämlich die Landeskabinette von Niedersachsen und Bremen. In der Arbeitssitzung, an der neben dem niedersächsischen Ministerpräsidenten Gerhard Schröder (SPD) und Bremens Regierendem Bürgermeister Klaus Wedemeier (SPD) auch der größte Teil der Ministerriege teilnimmt, geht es um Millionenbeiträge. Nahezu unbemerkt von der Öffentlichkeit rollen vor dem Hintereingang des Verdener Rathauses die Staatskarossen an. Bremens Finanzsenator Volker Kröning schlendert noch ein Stückchen über den Markt, ebenso wie seine Kollegin Eva-Maria Lemke, vielleicht schon in Gedanken über ihren möglichen Ressortwechsel versunken. Kurz präsentieren sich Landeschefs und Kabinettriege der Presse, bevor sie hinter verschlossenen Türen an die Arbeit gehen.