Das Gymnasium am Markt (Gamma) in Achim hat das Erasmus+ Qualitätssiegel erhalten (von links): Stefanie von Richthofen-Klopp, Anneke Reiß-Maaoui und Dirk Stelling. (Björn Hake)

Achim. Er hänge nur die Urkunde auf, erklärte Dirk Stelling, Schulleiter des Gymnasiums am Markt (Gamma), im Gespräch und schmunzelt dabei. Mit der eigentlichen Projektarbeit, die zur Freude von Lehrkräften und Schülern im Januar zur Verleihung des Erasmus+ Qualitätssiegels geführt hätte, habe er indes nur wenig zu tun.

Im Rahmen des EU-Programmes Erasmus+ hatte der Pädagogische Austauschdienst in Bonn kürzlich Stefanie von Richthofen-Klopp ausgezeichnet, deren Arbeit innerhalb des Projektes „Bienvenudo! Kommunikation und Migration“ als herausragend bewertet wurde. Als Beispiel guter Praxis wurde das Qualitätssiegel zudem im Niedersächsischen Schulverwaltungsblatt veröffentlicht. „Über allen Aktivitäten steht der Wille, die kulturelle Zusammenarbeit der europäischen Länder zu fördern“, beschreibt Europa-Lehrerin von Richthofen-Klopp den Sinn der Arbeit, an der auch Kunstlehrerin Anneke Reiß-Maaoui maßgeblich beteiligt war.

Anträge laufen

Mittlerweile laufen Anträge für die Teilnahme an weiteren Förderprogrammen, die, akribisch ausgefüllt, oft mehr als 60 Seiten stark seien, beschreibt Dirk Stelling die Bemühungen der Schule, auch zukünftig in dem Bereich voranzukommen. Großzügige Rahmenbedingungen gewährleisten im Erfolgsfall die Möglichkeit von Schülern und Lehrkräften, durch Reisen ins Ausland das Europaprofil am Gamma zu stärken. Aufgrund ihrer klaren Zielsetzung gingen die Besuche weit über einen Schüleraustausch hinaus, beschreiben die Pädagogen Sinn und Zweck der meist einwöchigen Exkursionen.

Der kürzlich erfolgten Prämierung lagen unter anderem Bestrebungen zugrunde, den Spanisch-Zug an der Schule zu verstärken. Der Aufenthalt von Lehrkräften, die zu Hospitationen im spanischen Valencia und in Benicarló weilten, trug maßgeblich dazu bei, dass Spanischunterricht in den Klassen fünf bis 13 nun durchgängig erteilt werden kann. Darüber hinaus festigte der Austausch die kulturelle Kompetenz der Kollegen.

Anderer Schulalltag

„Ich habe den Schulalltag in Spanien völlig anders als hierzulande wahrgenommen“, berichtet Anneke Reiß-Maaoui von ihren Eindrücken. Relativ laut und unkoordiniert habe sich die Klasse gegeben und später trotzdem eine beachtenswerte Präsentation ihrer Arbeit auf die Beine gestellt. Außergewöhnlich sei auch der flexible Unterricht gewesen, der von jeweils zwei Lehrkräften themenübergreifend durchgeführt wurde.

Auch in Frankreich und in England hielten sich Pädagogen aus Achim auf; in London weilten sie im „Institution Creative Ground“, wo „inclusion through drama“, also darstellendes Spiel, das Thema war. Heterogenität in Flüchtlingsklassen war ein weiterer Punkt, zu dem in Südtirol eine Fortbildung angeboten worden war. Die Eindrücke, die die Kolleginnen von dort mitbrachten, flossen in Beratungsseminare ein und erweisen sich im Alltag als nutzbringend.

Zurückgekehrt von den Auslandsaufenthalten zeigen sich die Lehrkräfte dankbar für die Erfahrungen und hochmotiviert zum Weitermachen. Die Projekte hätten auch Auswirkungen auf das Schulleben, blicken Stefanie von Richthofen-Klopp, Dirk Stelling und Anneke Reiß-Maaoui zurück auf Veranstaltungen, die im Gamma daraus resultierten. So hätten im vergangenen Jahr Erasmus-Days mit verschiedenen Aktionen die Schüler auf dem Pausenhof vereint; die Europa-Hymne sei erklungen und Bobbycar-Rennen ausgetragen worden.

Aktionen im Winter

In der Hoffnung, dass die Pandemie bis dahin vergangen oder sich zumindest abgeschwächt habe, sind für den Winter weitere Aktionen geplant. Dann werden Ungarn, Dänemark, die Niederlande, Spanien und Island im Mittelpunkt der Aktivitäten von Schülern und Lehrkräften stehen. Die Arbeitsschwerpunkte werden sich aus den Themen Inklusion im Unterricht, Minderheiten wie Sinti und Roma, Gender-Diversität und Migration zusammensetzen.

Er freue sich sehr über die Würdigung seiner so engagierten Kolleginnen, resümierte Schulleiter Stelling abschließend und setzt für die Zukunft auf die Zusammenarbeit mit anderen Achimer Lehrinstituten. Als weiteres Ergebnis sieht er, dass die Schüler vermehrt über den Tellerrand schauen und Europa zunehmend als ihren Lebensraum wahrnehmen.