Das Konzert der Familie Bertzbach ist in Quelkhorn kurz vor Weihnachten mittlerweile zu einer beliebten Tradition geworden. (Björn Hake)

Ottersberg-Quelkhorn. Am 23. Dezember war es auch in diesem Jahr wieder soweit. Junge, Alte, ganz Alte, ganz Junge und Bewohner der Umgebung in den mittleren Jahren hatten sich aufgemacht, um gemeinsam im Bergwerk von Quelkhorn ein Ereignis zu begehen, das schon seit vielen Jahren zur Tradition geworden ist: Denn Mitglieder, Freunde und Verwandte der Familie Bertzbach aus Fischerhude veranstalteten auch in diesem Jahr erneut ihren alljährlichen Hausmusik-Abend in dem bekannten Veranstaltungszentrum.

Sogar die Stehplätze wurden dieses Mal rar, als Lennard Bertzbach, diesmal im weißen Anzug und Fliege gekleidet, das Familienprogramm des Abends ankündigte. „Viele Cover-Songs werden es heute Abend werden“, sagte Lennard. „Einfach,weil es uns Spaß macht!“, setzte der Musikbegabte an Keyboard und Gitarre noch nach. Und mit flotten Sprüchen, eingängigen Evergreens und Selbstgemachtem ging es dann auch gleich weiter.

Lennard, Celeste, Marlon und der Vater Tobias Bertzbach sangen, spielten und moderierten den Abend. Johanna mit Kind, Zoe auf der Ukulele und einige kleine Gäste aus dem näheren Umfeld des Bertzbach-Clans unterstützten die Hausmusik in Quelkhorn. Alle vier Mitglieder der Musikfamilie begannen mit einem amerikanischen Weihnachtslied, was die Sehnsucht nach Zuhause besingt. Tobias unterstützte seine Sprösslinge mit der Trompete und langsam fing es im Saal an, zu schmoren. Es folgten gefühlvolle, mitreißende und nachdenkliche Stücke und man merkte, dass die Hütte langsam aber sicher Feuer fing.

Kleine musikalische Experimente

Der Nachwuchs der Gäste wuselte durch die Reihen. Ältere Mitbewohner saßen ergriffen auf ihren Plätzen und nach jeder Musiknummer gab es begeisterten Applaus. Der Begriff „Hausmusik“ ist für dieses Konzert natürlich etwas untertrieben, denn Marlon kann schon Musik aus seiner zweiten CD-Veröffentlichung aufweisen und seine Stimme ist so ausgereift wie die eines alten Profis. Aber es wäre kein Abend der lockeren Stimmung, wenn nicht auch kleine Experimente – wie etwa das etwas holprige Cover der Bohemien Rhapsody von Queen – über die Bühne gingen. Der eine oder andere Texthänger wurde vom Publikum mit nachfolgendem Applaus hinweggeklatscht und die kleinen Auftritte der Nachwuchskünstlerinnen mit viel Wohlwollen unterstützt.

Und das soll ja die „Hausmusik im öffentlichen Rahmen“ auch sein: eine Mischung aus Profigesang, Nachwuchschancen und der Aufforderung an die Gäste, sich mit dem Mitsingen an diesem Musikerlebnis zu beteiligen. Und das Konzept ging auch in diesem Jahr wieder bestens auf. Sogar so gut, dass am Schluss des Vorweihnachtsabends die Bertzbachs erst nach zwei Zugaben und der Ankündigung von Lennard, dass es im kommenden Jahr drei Mal eine „Bertzbachnacht“ mit Gästen, Interviews und jede Menge selbstgemachter Musik geben wird, vom Publikum entlassen wurden. Die „Musik aus eigenem Hause“ weitet sich also aus.

Durch das Mitgehen des Publikums, die lockere Atmosphäre und die qualitativ immer weiter gestiegenen Darbietungen hat sich aus einer Weihnachtslaune heraus ein Format entwickelt, das trägt. Es zieht mittlerweile so viel Publikum an, dass bei freiem Eintritt die „umhergehenden Hüte" für Spenden gut gefüllt werden und auch das Bergwerk solche Veranstaltungen auf seiner kleinen Bühne zum Erlebnis werden lassen kann.

Mit zufriedenen Gesichtern verließen jedenfalls die Gäste des diesjährigen Bertzbach-Weihnachtsabends das Bergwerk in Quelkhorn und man merkte ihnen allen an, dass ein kleines musikalisches Feuer am Vorabend der heiligen Nacht genau das Richtige ist, um sich anschließend in die Besinnlichkeit der Weihnachtstage hinübergleiten zu lassen.