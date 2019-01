Fühlen sich auf der Bühne mittlerweile schon wie zu Hause: die fünf Musiker des Bremer Kaffeehausorchesters. (Björn Hake)

„Die Wiener Philharmoniker enden traditionell immer mit der ,Schönen, blauen Donau‘, aber da fangen wir erst an“: Mit diesem Zitat eröffnete Klaus Fischer am Freitagabend das mittlerweile schon traditionell gewordene Konzert des Bremer Kaffeehausorchesters im Achimer Kasch. Mit charmanten Moderationen und viel Humor führte der Flötist des Bremer Kaffeehausorchesters anschließend auch weiter durch das Programm des Abends. Die fünf gefrackten Herren machen mittlerweile schon fast 30 Jahre lang zusammen Musik und stehen trotzdem oder vielleicht auch gerade deshalb immer noch stets mit guter Laune auf der Bühne.

Die Kaffeehausmusik mit ihrem angestaubtem Charme lässt die früheren Hochschulabsolventen nach wie vor nicht los und so wehte der wohl schönste Walzer der Musikgeschichte wie jedes Jahr auch am Freitagabend wieder über die Köpfe der Besucher des Alten Schützenhofs. Mit dem Strauß-Walzer begann ein Neujahrskonzert, das im ausverkauften großen Saal des Kasch wie der Titel schon verriet für „Champagnerlaune“ sorgte und mit heiteren Klängen die Zuhörer sanft ins neue Jahr gleiten ließ. Aber nicht nur die ruhigen Klänge, sondern auch „mal was Flottes“ von Gustav Maria Bachpelz standen an diesem Abend auf dem Programm und wurde mit sichtlichem Vergnügen der fünf exzellenten Musiker auf die Bühne gebracht.

Von Klassik bis Pop

Constantin Dorsch mit der Violine, Klaus Fischer an der Flöte, Klarinette und Saxofon, Johannes Grundhoff am Klavier, Anselm Hauke am Kontrabass und Gero John mit dem Cello, verzauberten das Publikum mit Klängen, die einmal dazu gedacht waren, die Kaffeehausbesucher neben ihren interessanten Gesprächen über Literatur, Kunst, Alltäglichkeiten, Politik und Philosophie durch leichte Hintergrundmusik zu unterhalten. Aus der atmosphärischen Musik ist bei dem Bremer Ensemble eine Veranstaltung geworden, welche die Besucher nicht mehr hinter einer Sachertorte und einem Kaffee Melange abholt, sondern stimmungsvoll den Klängen von Klassik und Pop zuführt.

Neben Walzerklängen kamen so unter anderem auch Tangotänze ins Repertoire. Dann folgten Jazzklassiker und auch Songs der Beatles fanden ihren Weg ins „Kaffeehaus“. Filmmusiken, wie das Spiel der „Cantina Band“ von John Williams aus dem Film Star Wars gehörten nun auch zu den Stücken, die den begeisterten Gästen vorgespielt wurden. Natürlich durften aber auch in diesem Jahr Klassiker, wie zum Beispiel „Im Chambre séparée“ von Richard Heuberger nicht fehlen und wieder brachte Klaus Fischer mit seiner Moderation das Publikum zum Schmunzeln, wenn er etwa das Séparée mit der heutigen Chatbox verglich – nicht ohne etwas bissig zu ergänzen, „dass das touch-feeling nicht mehr so sehr im Vordergrund steht, sondern die Dinge, die hinter einem Vorhang geschehen, sehr viel transparenter geworden sind“. Kleine Anspielungen auf Personen der Gegenwart gab es von den Musikern auch. Etwa wenn Klaus Fischer vom Herzog von Mantua erzählte, der mit orangenem Toupet meinte, „sich alles erlauben zu können“, und Fischer dann mit der Musik aus Rigoletto von Giuseppe Verdi das Kaffeehausorchester weiterspielen ließ. Die Stimmung im „Kaffeehaus“ des Kasch in Achim war hervorragend und mit der typischen, kühlen, norddeutschen Begeisterung meinte eine Besucherin in der Pause: „Ja, kann man sich anhören...“.

Mit diesem Superlativ der Anerkennung aus der Sicht des Nordens ging das Neujahrskonzert dann auch nach der Pause weiter und es folgten unter anderem noch Musikstücke, wie „Blackbird“ von John Lennon und Paul McCartney, die Swingmusik von Benny Goodman und der „Ungarische Tanz Nr. 5“ von Johannes Brahms. „Nur nicht aus Liebe weinen“ von Theo Mackeben kam dann in alter Tradition am Schluss und nach den Zugaben schlossen sich für dieses Jahr wieder die Türen des Kaffeehauses im Kasch. Bis zum nächsten Neujahrskonzert.