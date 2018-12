2017 standen gemeinsam mit Ute Bath-Hajen (Mitte) elf Personen auf der Waage – genauso wie in diesem Jahr. (Marvin Ibo Güngör)

Vor zwei Jahren waren es 840 Kilogramm, im vergangenen Jahr dann 940 und dieses Jahr werden bei der Wiegewette 990 Kilo in der einen Waagschale stehen. Und viel mehr werden es vermutlich auch in den kommenden Jahren nicht werden. Denn die Tradition der Benefizaktion, dass jedes Jahr eine Person hinzukommt, wird es, wie berichtet, so erst einmal nicht mehr geben. Die Statik der Marktpassage macht den Organisatoren einen Strich durch die Rechnung. Eine Tatsache, die Bürgermeister Rainer Ditzfeld als „Vater der Wiegewette“ durchaus ein bisschen wehmütig stimmt. „Als ich vor Jahren mit der Aktion begonnen habe, habe ich schon gehofft, dass ich meine Wette irgendwann einmal gewinnen werde“, sagt er.

Ganz ernst meint er das wahrlich nicht, schließlich bedeutet jede verlorene Wette immer auch eine Großspende für die Achimer Tafel. Denn es gilt bekanntlich in jedem Jahr, das Gewicht der Personen mit Konserven und anderen haltbaren Lebensmittel für die Tafel aufzuwiegen. Klappt das nicht, hätte der Bürgermeister gewonnen. Passiert ist das in den vergangenen Jahren noch nie. Und sowohl Ditzfeld als auch die jetzige Organisatorin der Wiegewette, Ute Barth-Hajen, sind optimistisch, dass sich das trotz der Regeländerung auch nicht ändern wird. „Die Spannung, ob die Achimer das Gewicht überbieten können, bleibt ja trotzdem“, sagt Barth-Hajen. Für sie sei lediglich wichtig, dass die Wiegewette überhaupt bestehen bleibt, da die Tafel auf die Spenden in jedem Fall angewiesen sei.

Zurück zu den Wurzeln

„Es war klar, dass es für die Aktion an dieser Stelle irgendwann eine natürliche Grenze geben würde“, erklärt Barth-Hajen. Bereits im vergangenen Jahr sei man mit Blick auf die Statik der Marktpassage schon hart an der Grenze gewesen. „Diese Grenze wollten wir in diesem Jahr nicht noch einmal auf die Probe stellen.“ Ob für die kommenden Jahre auch ein anderer Standort als die Marktpassage in Frage käme, um weiterhin an dem bisherigen Konzept der Wiegewette festhalten zu können, dazu habe man sich nach Angaben von Barth-Hajen bisher noch keine konkreten Gedanken gemacht. „Im Grunde ist die Marktpassage für uns der ideale Standort“, gibt die Organisatorin zu. Er sei zentral gelegen und überdacht. „Die Wiegewette ist außerdem von Beginn an eng gekoppelt an die Stadttombola, deren Gewinner dort ja auch immer am selben Tag ermittelt werden.“

Aktiv würden die Organisatoren daher vorerst nicht nach einem neuen Standort für die Benefizaktion suchen. „Wenn wir aber Angebote für andere Orte bekommen, werden wir uns das natürlich überlegen“, kündigt Barth-Hajen an. Bürgermeister Rainer Ditzfeld fallen da gleich mehrere Optionen ein. So könnte er sich beispielsweise ein öffentliches Wiegen direkt auf dem Bibliotheksplatz vorstellen. Damit ginge die Wiegewette gewissermaßen zurück zu ihren Wurzeln. „In den ersten Jahren fand die Wiegewette immer unter freiem Himmel auf dem Bibliotheksplatz statt“, erinnert sich Ditzfeld. „Wenn das Wetter mitspielt, könnte man das sicherlich in den kommenden Jahren auch noch einmal ausprobieren.“ Mitten auf dem Bibliotheksplatz könne man vermutlich auch noch einmal die Aufmerksamkeit für die Aktion erhöhen.

„Eine andere Möglichkeit wäre zum Beispiel der Eingangsbereich des Edeka-Centers Schieweck in Bierden“, spekuliert der Bürgermeister. Dort sei das Statik-Problem nicht so groß, weil es im Keller keinen Hohlraum durch die Tiefgarage gebe, wie es in der Marktpassage der Fall sei. So ganz möchte Ditzfeld seine Chance auf einen Wettgewinn zumindest noch nicht aufgeben.

In diesem Jahr findet die Wiegewette allerdings noch an ihrem gewohnten Standort in der Marktpassage statt. Am Sonnabend, 15. Dezember, steigen dann gegen 10 Uhr zehn Vertreter der Achimer Rotarier in den Korb auf der Waage. Etwa zur selben Zeit steht in der Marktpassage auch die Schlussziehung für die Achimer Stadttombola an.