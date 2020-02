Links die Ein-und Ausfahrt für die Autos, rechts der Eingang zur Fahrradabstellanlage – das soll nun auch das Achimer Parkhaus irgendwann bieten. (INGO MOELLERS)

Die Gruppe SPD/Mindermann hat mit ihrem Antrag zum geplanten Parkhaus, das im Jahr 2022 nördlich des Bahnhofs auf dem ehemaligen Lieken-Gelände entstehen soll, offenbar ins Schwarze getroffen. Zumindest bei der Stadtverwaltung, die am Donnerstag erklärt hat, sogar „froh“ zu sein über den Antrag. Denn mit dem hatte die Gruppe, wie berichtet, kritisiert, dass von der ursprünglichen Planung einer innovativen Mobilitätsstation zuletzt nicht mehr als ein schnödes Parkhaus mit Basisfunktion einer Quartiersgarage übrig geblieben war. Nun also wurde nachgebessert, wie Bürgermeister Rainer Ditzfeld, der fürs Sanierungsgebiet „Nördliche Innenstadt“ federführend zuständige Stadtplaner Vincent Möller und Verkehrsplaner Stefan Schuster nach einer Abstimmung mit den Architekten dargelegt haben.

Allerdings müssen erst noch der Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr am 10. März (ab 17 Uhr im Rathaus) und der Rat am 26. März (ab 19 Uhr im Rathaus) das neue Konzept beraten beziehungsweise beschließen. Die Stimmen von SPD/Mindermann dürften der Verwaltung dann aber sicher sein, schließlich ist sie der Aufforderung und ursprünglichen Planung nachgekommen, einen abgetrennten Bereich im Erdgeschoss des Parkhauses vorzusehen, in dem mindestens 50 Fahrräder abgestellt und gesichert werden können. Der Raum soll beleuchtet und einsehbar sein, sodass dort kein sogenannter Angstraum entsteht, erklärte Schuster.

Keine Kostensteigerung

Nach ersten Planungen soll dieser Raum zum Bahnhof hin an der rechten Gebäudeecke, also rechts von der Ein- und Ausfahrt für Autos entstehen. Der Zugang zur Radabstellanlage ist dann ebenerdig und somit würde das geplante Parkhaus noch mehr dem City-Parkhaus in Delmenhorst entsprechen, das genauso konzipiert ist. Stadtplaner Möller geht nicht davon aus, dass der Bau, den die Stadt Achim und Investor W&S gemeinsam stemmen, deshalb teurer wird. Die zweite bauliche Veränderung betrifft die von der Gruppe geforderte öffentliche Toilette, die insbesondere auch von den (Bürger-)Busfahrern genutzt werden soll. Auch sie soll es laut Stadtverwaltung nun ins Parkhaus – in die Nähe des Treppenhauses zum Bahnhof hin – schaffen. Dafür müssen wahrscheinlich zwei förderfähige Parkplätze wegfallen.

Generell, das betonten Ditzfeld und Schuster, ist es der Stadt wichtig, für Radfahrer bessere Bedingungen zu schaffen sowie den Bus- und Bahnverkehr zu pushen. So soll die Anzahl der (abschließbaren) Fahrradabstellplätze rund um den Bahnhof von derzeit rund 450 auf etwa 600 Plätze erhöht werden. „Aber nicht nur die Quantität, sondern auch deren Qualität“, betonte Schuster, der in Verbindung mit dem geplanten Radschnellweg, der durchs Quartier führen wird, ein großes Potenzial sieht.

In einem Punkt widerspricht die Verwaltung jedoch dem Antrag von SPD/Mindermann, der die Forderung umfasst, im Erdgeschoss des Parkhauses zunächst vier Stellflächen zur Nutzung durch Car-Sharing-Anbieter zu reservieren und sie mit einer Ladevorrichtung für Elektrofahrzeuge auszustatten. Da möchte die Stadtverwaltung zwar die baulichen Voraussetzungen (Leerrohre) schaffen, mit der kostenintensiven Ausstattung aber die weitere Entwicklung des eher langsamen E-Mobilitätstrends abwarten. Außerdem: „Die Anbieter von Car-Sharing-Modellen bevorzugen nach ersten Gesprächen Stellplätze im öffentlichen Raum.“