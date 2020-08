Symbolbild (Björn Hake)

Achim. Zu einer Unfallflucht ist es am Mittwochabend gegen 19.30 Uhr an der Obernstraße in Höhe der Straße Am Rathauspark gekommen. Wie die Polizei in ihrem Bericht mitteilt, war ein 58-jähriger Rennradfahrer auf der Straße in Richtung Achim-Uesen unterwegs, als er von einem bislang unbekannten Fahrer oder einer Fahrerin eines Autos mit Anhänger überholt wurde. Beim Wiedereinscheren touchierte der Anhänger den Radfahrer. Dieser stürzte daraufhin und wurde nach derzeitigen Erkenntnissen der Polizei schwer verletzt und musste durch Rettungskräfte in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Fahrer oder die Fahrerin des Gespanns setzte die Fahrt fort, ohne sich um den Radfahrer zu kümmern. Nach derzeitigen Erkenntnissen befand sich auf dem Anhänger ein silbernes Auto. Die Polizei hat nun die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen, die Hinweise zu dem Fahrzeuggespann geben können. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0 42 02 / 99 60 zu melden.