Radwege-Reparatur noch in diesem Jahr

Um eine neue Bushaltestelle und die Verkehrssituation in Borstel ging es in der jüngsten Ortsausschusssitzung. (FOCKE STRANGMANN)

So viel Redezeit wie in der Sitzung des Ortsausschusses Borstel am Montagabend im Achimer Rathaus dürfte Bürgermeister Rainer Ditzfeld selten zuvor in derartigen Sitzungen gehabt haben. Ausschussvorsitzender Wolfgang Mindermann (SPD/Mindermann) hatte sämtliche Anliegen, die im Laufe der Zeit an ihn im Dorf herangetragen worden sind, gesammelt, fein säuberlich notiert und nun in Form von Tagesordnungspunkten als Fragen an den Verwaltungschef weitergegeben, der selbst in Borstel lebt. Und so bezog Ditzfeld als einziger Vertreter der Verwaltung Stellung zu allen Belangen, was rund 25 interessierte Zuhörer miterleben wollten.

Zunächst stand aber das Ei im Zentrum der Sitzung. Oder das Huhn. Oder doch das Ei? Denn darum drehte sich die Frage aus der Bevölkerung, warum der Bürgerbus nicht durchfährt bis zum Fuhrenkamp. Ditzfeld erklärte, dass der Bürgerbusverein mitgeteilt habe, dass die Linie dann acht Minuten länger für die vier Kilometer mehr benötigen würde und diese Zeit bisher nicht übrig sei, weil ein Puffer für Verspätungen benötigt würde. Aufgrund der von ihm genannten Ein- und Ausstiegszahlen an der derzeit letzten Haltestelle vor dem Fuhrenkamp errechnete Hans Baum (FDP), dass „bei jeder zehnten bis elften Fahrt eine Person mitfährt, nur damit klar ist, worüber wir sprechen“. Als von den Bürgern das Argument kam, dass es mehr Fahrgäste sein würden, wenn erstmal ein entsprechendes Angebot vorgehalten würde, war es da, das Huhn-Ei-Dilemma.

Ein weiteres Thema, das die Borsteler beschäftigt, ist der Zustand der Radwege, die teilweise von Baumwurzeln hochgedrückt werden. Dazu konnte Ditzfeld erklären, dass bis zum Jahresende die Schäden behoben werden sollen, indem die Stellen mit Schotter und einer Asphaltschicht bedeckt werden. „Dann haben wir zwar kleine Rampen, aber es geht nicht anders“, schilderte er. Für die Ausbesserung von Radwegen würden die jeweiligen Anlieger nicht zur Kasse gebeten, da es sich lediglich um Reparaturen handele. Was die Straßensanierung angeht, da machte sich Bürgermeister Ditzfeld nach diversen Hinweisen der Borsteler Notizen, die den Bauhof erreichen sollen. Große Straßenausbauten oder -sanierungen stehen laut Prioritätenliste aber in Borstel nicht auf dem Programm. „Es gibt in Achim wesentlich schlechtere Straßen als in Borstel, die erstmal dran wären“, betonte er.

Zwar kontrolliere ein Mitarbeiter der Verwaltung sämtliche Strecken im Stadtgebiet, aber grundsätzlich sei die Stadt Achim auch über Hinweise aus der Bevölkerung dankbar. „Fotografieren Sie gerne Schadstellen und senden Sie uns das Foto mit einer Beschreibung zu oder geben Sie es unten als Ausdruck im Bürgerbüro ab“, warb Ditzfeld um die Mithilfe und bat gleichzeitig um Verständnis, wenn das Beheben von Problemen mal länger dauere. Denn die Schäden müssten vom Bauhof begutachtet werden, ebenso müsse dieser klären, welche andere Behörde möglicherweise – etwa der Landkreis Verden oder die Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr – für eine bestimmte Straßen zuständig ist.

Ähnlich wie die Diskussion im Ortsausschuss Badenermoor (wir berichteten), beschäftigen sich nun auch die Borsteler mit der Frage, ob eine Temporeduzierung auf der Borsteler Hauptstraße realistisch sei. „Nein, sage ich jetzt mal. Denn es ist eine gerade Strecke und die Unfallzahlen geben dies nicht her“, erklärte Ditzfeld. Außerdem sei ein Einvernehmen mit dem Kreis Verden und der Polizei über derlei Maßnahmen herzustellen. Fritz-Heiner Hepke (SPD) erinnerte daran, dass „wir damals gegen den Widerstand der Polizei und des Landkreises das Tempolimit von 100 auf 70 reduziert haben. Da gab es sogar eine Dienstaufsichtsbeschwerde des Landkreises gegen Achim“. Er glaubt daher, dass eine aktuelle Reduzierung „nicht völlig ausgeschlossen“ sein muss.