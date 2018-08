Viele Radfahrer bemängelten immer wieder den schlechten Zustand des Radweges zwischen Etelsen und Cluvenhagen und dürften sich nun über die Nachricht der Niedersächsischen Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr freuen, dass der Weg im Oktober saniert werden soll. (Braunschädel)

Langwedel. Dieser Ratsbeschluss hat seine Wirkung allem Anschein nach nicht verfehlt: Vor der Sommerpause hat sich die Politik in Langwedel basierend auf einem Antrag der CDU-Fraktion geschlossen dafür ausgesprochen, dass der Flecken Langwedel die Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr auffordert, den Radweg der Landesstraße 158 im Bereich Etelsen-Cluvenhagen baldigst instand zu setzen. Dies sollte noch einmal die Dringlichkeit des Anliegens untermauern. Denn in das Bauprogramm der Landesverwaltung war dieser Radweg, der sich zu Teilen in einem schlechten Zustand befindet, schon aufgenommen worden. Doch im Juni war noch nicht absehbar gewesen, ob mit dieser Sanierung noch in diesem Jahr begonnen werden kann. Nun steht fest: Es kann.

Der Langwedeler Wunsch auf ein möglichst schnelles Ende von gefährlichen Schlaglöchern und Bodenwellen wurde von der Niedersächsischen Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr erhört. In der Priorität wurde dieser Radweg so hoch eingestuft, dass noch aus dem aktuellen Haushalt die benötigten finanziellen Mittel bereit gestellt werden. Wie der zuständige Verdener Geschäftsbereich der Behörde auf Nachfrage verrät, sollen die Arbeiten während der kommenden Herbstferien erfolgen. "Der Zuschlag steht kurz vor der Erteilung", sagt Rick Graue, Leiter des dortigen Fachbereiches Bau.

Genauere Informationen zum Ablauf und den verkehrlichen Auswirkungen sollen zu einem späteren Zeitpunkt noch kommuniziert werden. Doch alle Radfahrer, die zwischen Etelsen und Cluvenhagen unterwegs sind, können in jedem Fall in naher Zukunft aufatmen. Ab Mitte bis Ende Oktober steht einer sicheren Fahrt dort entlang der Landesstraße nichts mehr im Wege.