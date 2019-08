Die Polizei sucht nach den beiden Räubern (Symbolbild). (Björn Hake)

Zwei unbekannte Täter haben laut Polizei am Dienstag gegen 20.40 Uhr einen Lebensmittel-Discounter an der Uphuser Heerstraße überfallen. Die männlichen Täter forderten eine 49-jährige Kassiererin zur Herausgabe von Bargeld auf. Nach ersten Erkenntnissen bedrohte einer der Männer die Frau mit einer mutmaßlichen Schusswaffe, griff sie dann tätlich an und verletzte sie leicht. Als ein 30-jähriger Mitarbeiter des Marktes auf die Situation aufmerksam wurde, wurde auch er bedroht. Die Räuber nahmen das Bargeld an sich und liefen mit der Beute auf den Parkplatz des Marktes.

Dunkler BMW als Fluchtauto?

Laut Zeugen soll kurz danach ein älterer, dunkler BMW mit quietschenden Reifen in Richtung Bremen davon gefahren sein. Möglicherweise befanden sich die Täter darin. Die Polizei bittet weitere Zeugen – insbesondere einen Zeugen in einer silbernen Mercedes A-Klasse, der sich zum Tatzeitpunkt auf dem Parkplatz befand – sich unter 0 42 02 / 99 60 zu melden.