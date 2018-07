Achim. Auf der Jagd nach Randalierern hat die Polizei am Sonntag in Badenermoor auch einen Hubschrauber eingesetzt. Am Sonntagmorgen gegen 4 Uhr hatten drei Täter versucht, an einem Pkw gewaltsam Teile abzureißen. Anwohner, die durch den Lärm gestört wurden, meldeten dies weiter, woraufhin sich die Unruhestifter zu Fuß entfernten. Eine Person flüchtete in ein angrenzendes Maisfeld, das Polizeikräfte dann umstellten. Ein Polizeihubschrauber suchte das Feld mithilfe einer Wärmebildkamera ab. Wie die Polizei berichtet, blieb die Fahndung erfolglos und wurde um 7.45 Uhr eingestellt.