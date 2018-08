Wie es mit der Fläche zwischen Rathaus und Alter Feuerwache weitergeht, sollen nun die Ratsleute entscheiden. Die Verwaltung will Hand an den Fahrradunterstand anlegen. (Björn Hake)

Achim. Dass die Umgestaltung des Bibliotheksplatzes zunächst zurückgestellt werden soll, bis die Zukunft diverser privater Großbauprojekte in unmittelbarer Nähe geklärt ist, hatte die Stadtverwaltung bereits verlauten lassen (wir berichteten). Ebenso, dass sie aber mit einer beabsichtigten Attraktivitätssteigerung der Fläche zwischen der Alten Feuerwache und dem Rathaus beginnen will. Mit den Gestaltungsvorschlägen geht die Verwaltung daher nun auf die Ratspolitik zu und präsentiert ihr drei Varianten, von denen eine das Herz der Verantwortlichen im Rathaus bereits erobert hat.

Dabei will die Verwaltung keine Zeit verlieren, sondern „zeitnah“ den Bereich am nördlichen Nebeneingang des Rathauses baulich verändern. Die von der Verwaltung favorisierte Variante 1 sieht vor, die Infotafel und die Telefonzelle von ihrem jetzigen Standort zu entfernen. Beide Teile sollen laut Verwaltung an anderer Stelle wieder auftauchen: Die „unansehnliche Infotafel“ werde durch eine neue ersetzt und an den Eingangsbereich des Rathauses versetzt und „die oft durch Vandalismus außer Betrieb befindliche Telefonanlage“ soll in Richtung der Straße Am Marktplatz verlegt werden. So werde „der Gesamtbereich aufgewertet“.

Außerdem sieht die Planung vor, dass weitere Fahrradständer, die aus Sicht der Verwaltung dringend benötigt werden, installiert werden. Der jetzige Fahrradunterstand soll gereinigt und neu gestrichen werden. An der Stelle, an der die kranke Linde gefällt wurde, soll eine neue Sommerlinde gepflanzt werden. Für all diese Maßnahmen hat die Verwaltung rund 20 000 Euro angesetzt, die im aktuellen Haushalt unter der Position „Innenstadtfitness“ bereits zur Verfügung stünden. Wie viel Geld dieser Posten derzeit insgesamt umfasst, lässt die Verwaltung aber offen.

Obwohl zwei weitere, teurere Varianten zur Auswahl stehen, falls der Fachausschuss und am Ende der Rat der Stadtverwaltung nicht folgen wollen. Die Variante 1a umfasst alle Gestaltungsaktionen der ersten Variante und beinhaltet obendrein den Rückbau der sogenannten Lagerbox, die sich im Fahrradunterstand befindet. Damit könnte auch Platz für weitere Fahrradständer geschaffen werden. Aber: Die Lagerfläche müsste dann an anderer Stelle geschaffen werden – eventuell neben dem Toilettenhäuschen am Baumplatz. Die Gesamtkosten würden sich in diesem Fall auf rund 26 000 Euro belaufen.

Und dann wäre da noch die Variante 2, also die dritte Gestaltungsoption, deren Kosten sich nach Angaben aus dem Rathaus auf rund 75 000 Euro belaufen. In diesem Fall würde die überdachte Fahrradstellplatzanlage abgerissen und durch drei „multifunktionale Boxen“ ersetzt. Diese könnten Fahrräder fassen und als mobile Straßenmöbel dienen. Dann käme es aus Platzgründen zu keiner Neupflanzung der Linde an der alten Stelle. Sie müsste woanders in der Innenstadt platziert werden. „Inwieweit dafür dann noch das vorhandene Baurecht angepasst werden muss, wäre mit dem Landkreis Verden zu klären“, schildert die Verwaltung.

Von der Idee, eine E-Bike-Ladesäule im Randbereich des Marktplatzes aufzustellen, ist die Stadtverwaltung abgerückt. Nach Rücksprache mit der Mittelweser-Touristik sei der Bibliotheksplatz selbst besser geeignet. Ebenso denkbar sei eine kostenfreie Nutzung der Steckdosen im Rathaus, wie sie die Tourist-Info bereits anbietet. „Der Bedarf an Aufladestationen wird eher als gering eingeschätzt, da oft ein leistungsfähiger Akku oder ein Ladegerät mitgeführt wird.“



Das Thema steht ebenso wie ein Sachstandsbericht zur Innenstadtentwicklung auf der Tagesordnung der nächsten öffentlichen Sitzung des Ausschusses für Wirtschaft, Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr. Dieser tagt am Dienstag, 28. August, ab 17 Uhr im Rathaus. Zu Beginn und am Ende gibt es eine Einwohnerfragestunde.