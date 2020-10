Massentrends sind nicht sein Ding. Ganz bewusst hat sich Steven Jaeger abgegrenzt und zieht in seinem Gartenbaubetrieb in Oyten Gemüsepflanzen, deren Vielfalt ihresgleichen sucht. Von milden Peperoni bis zu schärfsten Chilis, von Wildtomaten bis zu historischen Sorten umfasst sein Sortiment eine Vielzahl an Raritäten; auch Andenbeeren, Tomatillos und Horngurken gehören dazu. Zierpflanzen und Büsche sowie Blumen für Beet und Garten lassen sich in der gepflegten Anlage am Oyterdamm ebenfalls finden und machen nach Angaben des Geschäftsführers etwa die Hälfte des Umsatzes aus.

Schon früh hat der Gärtnermeister seine Liebe fürs Detail entdeckt und aus den mehr als weltweit 1000 bekannten Chiliarten etwa ein Viertel herausgefiltert, deren Zucht er sich mit großem Engagement widmet. Nicht allein der Schärfegrad bestimme die Einsatzmöglichkeiten der zum Beispiel roten, grünen oder auch orangen Schoten, sondern besondere Aromen, die ganz prägend für ein Gericht sein könnten, informiert der 54-Jährige. Hobbyköche wüssten sein Gespür zu schätzen, fänden meist auch Gefallen an den mehr als 100 Tomatensorten, die auf kaum einem Wochenmarkt zu finden sind. Dazu gehören unter anderem Sweet Millions, die wegen ihrer Süße bei Kindern beliebt sind, oder die nicht so bekannte Sorte Black Russians.

Gelände einen Hektar groß

Gegründet hat der Vater dreier Kinder den Betrieb im Jahr 2000, nachdem er sich mit Ehefrau Petra ein Jahr zuvor auf die Suche nach einem geeigneten Grundstück gemacht hatte. Das Land am Oyterdamm, einen Hektar groß und nicht weit von der bereits bestehenden Familien-Gärtnerei in Bremen-Oberneuland entfernt, erwies sich hinsichtlich von Lage und Beschaffenheit als Volltreffer; große Gewächshäuser und weitläufige Außenbereiche erleichtern dem Unternehmer und seinen Mitarbeitern seither die Arbeit rund um Pflanzenschnitt, Pflege und Düngung.

Auch im Online-Geschäft präsentiert sich die Gärtnerei, verkauft Samen und Jungpflanzen, die in der Dependance des Unternehmens vorgezüchtet und pikiert werden. In zahlreichen Foren tauschen Fans mittlerweile Erfahrungen und Rezepte aus, die die Einsatzmöglichkeiten der einzelnen Arten widerspiegeln. Besonders zahlreich sind dabei Bestellungen aus Bayern, Baden-Württemberg und aus dem Ruhrgebiet. Verwendung finden sowohl Tomaten als auch Chilis nach abgeschlossener Reife beispielsweise bei der Kreation verschiedener Barbecue-Saucen sowie der Zubereitung von Hamburgern und Pizzas. Darüber hinaus ist der Tiefkühler in der Lage, den Genuss der aromatischen Gartenfrüchte auch während der kühlen Jahreszeit zu gewährleisten.

Wer sich auf die Suche nach besonderen Blumen, Büschen und Gehölzen begibt, wird in der Gärtnerei ebenso fündig. Neben farbenfrohen Saisonpflanzen werden Kamelien, Magnolien, japanischer Ahorn und Ilex, der als Ersatz für den von Schädlingen geplagten Buchsbaum gilt, vorgehalten; Bambus und eine Vielzahl großer Citruspflanzen ergänzen das anspruchsvolle Angebot. Während die Gemüsepflanzen zum Ende des Sommers abgeerntet sind und keinen Einsatz mehr erfordern, überdauern Amalfi-Zitronen, Limetten, Pampelmusen und Orangen meist viele Jahre und stellen ihre Halter im Herbst vor Probleme. Und auch andere Großpflanzen, Schmuckstücke im sommerlichen Garten, haben es in der kalten Jahreszeit gern warm, bedürfen besonderer Pflege. Diesem Umstand weiß die Gärtnerei zu begegnen und nimmt daher in ihre Obhut, was sich zuhause nicht überwintern lässt. Die Gewächse werden im Radius von etwa 70 Kilometern abgeholt, beschnitten, gepflegt und vor Schädlingen geschützt. Bevor die Besitzer sie im Frühjahr zurückerhalten, werden sie mit Langzeitdünger fit gemacht für die Freiluftsaison.

Als arbeitsintensiv, aber auch befriedigend, beschreibt Steven Jaeger die Tätigkeiten, die ihn, seine Frau und zwei Mitarbeiter ganzjährig beschäftigen. Die Anerkennung der Kunden und die Freude an den Zuchtergebnissen überwiege jedoch, erklärt er, und auch ein Brand, der an seinem Geburtstag im Jahre 2004 große Teile des Unternehmens zerstörte, habe ihm die Freude am kreativen Tun nicht nehmen können.