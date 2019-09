Die Arbeiten auf der Autobahn A1 gehen in die nächste Phase. Daher wird auch die Raststätte Grundbergsee zeitweise gesperrt. (INGO WAGNER/DPA)

Bei den Bauarbeiten auf der A 1 im Bereich in Richtung Bremen zwischen den Anschlussstellen Stuckenborstel und Posthausen stehen ab Mittwoch, 18. September, die Erneuerung der Fahrbahndecke sowie Markierungsarbeiten an. Mittelstreifenüberfahrten und Nothaltebuchten werden eingerichtet – dafür werden die Fahrstreifen Richtung Bremen bis zum 1. Oktober von drei auf zwei reduziert und an den rechten Fahrbahnrand verschwenkt. Die Anzahl der Fahrstreifen Richtung Hamburg wird nur in den Nachtstunden zwischen 19 und 5 Uhr von drei auf zwei reduziert. Danach, vom 1. bis 11. Oktober, wird der Verkehr in beiden Fahrtrichtungen auf der Richtungsfahrbahn Hamburg geführt. In dieser Zeit stehen dem Verkehr in Fahrtrichtung Hamburg drei und in Fahrtrichtung Bremen zwei Fahrstreifen zur Verfügung. Umleitungen sind für die Sperrzeiträume ausgeschildert.

Die Anschlussstelle Posthausen wird nicht gesperrt, die Anschlussstelle Stuckenborstel bleibt vom 1. Oktober (10 Uhr) bis 8. Oktober (14 Uhr) gesperrt. Die Tank- und Rastanlage Grundbergsee wird zeitweise gesperrt: in Richtung Bremen zwischen dem 7. Oktober (9 Uhr) und 11. Oktober (5 Uhr) sowie in Richtung Hamburg zwischen dem 30. Oktober (19 Uhr) und 1. November (5 Uhr).