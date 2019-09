Das Lieken-Gelände nach dem Abriss der alten Fabrikgebäude. (Björn Hake)

Einigkeit sieht anders aus: Während die Neugestaltung des Lieken-Quartiers mit Wohnungen, Büros, Hotel, Kindertagesstätte, Parkhaus und 800 Quadratmetern Verkaufsfläche für die Gruppe SPD/Mindermann laut Werner Meinken (SPD) „keine Verlegenheitslösung, sondern die Antwort auf die Frage ist, was Achim braucht“, ist sie für Hans Baum (FDP) und Jürgen Striedieck (CDU) nicht mehr als ein „Plan B“. Baum sagte, dass er das von den Investoren zunächst geplante Einkaufscenter wie ein Teil seiner Fraktionskollegen nach wie vor für die beste Lösung hält, er sich aber der Planung nun nicht verschließen wolle. Aber: „Die Investoren haben mir gesagt, dass die Kaltmiete acht Euro pro Quadratmeter und warm um die elf Euro betragen wird – wollen wir das wirklich?“ Striedieck sieht die Investoren nun zur neuen Planung gezwungen und meint, dass mit den erlaubten Lädchen im Lieken-Quartier „exakt die Flächen angeboten werden, die wir in der Fußgängerzone nicht vollkriegen“. Dagegen freut sich Peter Bartram (Grüne) „riesig, dass jetzt gebaut werden kann“. Die Stadt erweitere sich weiter in Richtung Norden und bekomme mit dem Quartier ein ganz neues Eingangstor.

Mit vier Stimmen Mehrheit, bei einer Enthaltung, wurde der Bebauungsplan Nr. 66 „Lieken-Quartier“ (Teil A) beschlossen. Teil B bezieht sich auf die Südseite des Bahnhofs und wird später geplant.