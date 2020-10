Die Kita-Gebühren in Thedinghausen wurden für den Zeitraum von April bis einschließlich August 2020 zunächst gestundet. (Björn Hake)

Im Zuge der Ausbreitung des Coronavirus wurden, wie auch in anderen Kommunen im Verdener Kreisgebiet, für den Bereich der Gemeinde Thedinghausen die Kita-Gebühren für den Zeitraum von April bis einschließlich August dieses Jahres zunächst gestundet (wir berichteten). Anlass dafür war, dass ein Betrieb der Einrichtungen nur in sehr beschränktem Maße möglich war. Den Eltern und Erziehungsberechtigten wurde der Erlass der Gebühren in Aussicht gestellt. Über die Stundung konnte im Rahmen seiner Zuständigkeit zunächst der Gemeindedirektor Harald Hesse entscheiden.

Zuständig für den Beschluss zum Erlass ist wegen der entsprechenden Satzung nun aber der Gemeinderat, der sich am kommenden Dienstag, 27. Oktober, ab 19.30 Uhr in Döhling's Gasthaus in Morsum mit diesem Thema auseinandersetzen wird. Hier muss nun darüber entschieden werden, ob die Gemeinde den Zahlungspflichtigen für die Monate April bis einschließlich August 2020 die fälligen Gebühren, einschließlich des Essensgeldes, für den Besuch von Kindertageseinrichtungen erlässt.

Wie es in der entsprechenden Beschlussvorlage der Verwaltung heißt, trifft diese Entscheidung vorrangig den Haushalt der Samtgemeinde, da diese die Zuständigkeit für den Krippenbereich innehat. Die Gemeinde wird bei den wegfallenden Gebühren für den Hortbereich finanziell belastet (allerdings trägt 80 Prozent der ungedeckten Kosten hierbei die Samtgemeinde).

Mindereinnahmen eingeplant

Der Samtgemeindeausschuss hat in seiner Sitzung im Oktober bereits beschlossen, die Gemeinden um Erlass der fälligen Gebühren für die Kindertagesstätten zu bitten. Finanzielle Auswirkungen: Im Bereich der Kinderkrippen wird für die Samtgemeinde mit Mindereinnahmen in Höhe von etwa 35 000 bis 40 000 Euro für den genannten Zeitraum zu rechnen sein. Beim Essensgeld wird es für die Gemeinde keine finanziellen Einbußen geben, da kein Essen geliefert wurde. Für den Hortbetrieb in Morsum ist mit wegfallenden Gebühren in Höhe von rund 8800 Euro zu rechnen, von denen ein Fünftel, also rund 1760 Euro, auf die Gemeinde entfällt. Der Rest entfällt auf die Samtgemeinde, heißt es dazu von der Gemeindeverwaltung.

Neben den Kita-Gebühren geht es in der Ratssitzung unter anderem auch um den Mühlenweg in Wulmstorf. Hier haben sich Anwohner über die derzeit bestehende Verkehrssituation beschwert. Der Mühlenweg ist als 30er-Zone ausgewiesen und aktuell befindet sich dort ein Schild, welches die Durchfahrt für Fahrzeuge über 3,5 Tonnen verbietet, heißt es in der Vorlage der Verwaltung. Immer wieder kommt es laut der Anwohner vor, dass größere Lastwagen den Mühlenweg durchfahren, die das Gesamtgewicht von 3,5 Tonnen überschreiten und ansässige Gewerbeunternehmen beliefern. Nach Prüfung und Rücksprache mit der Straßenverkehrsbehörde beim Landkreis Verden wurde nun festgestellt, dass die 3,5 Tonnen-Durchfahrtsbeschränkung verkehrsrechtlich nie angeordnet wurde und nicht zulässig ist. Über ein weiteres Vorgehen soll nun beraten werden.