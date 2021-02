Alle Stühle im Ratssaal werden am 11. März unbesetzt bleiben: Der Rat trifft seine Entscheidungen lediglich schriftlich. (Björn Hake)

Wegen des Gesundheitsrisikos und weil die Streamingtechnik nicht funktioniert, wie sie soll, wird die für den 11. März angesetzte Sitzung des Achimer Stadtrats ausfallen. Darauf hat sich der Verwaltungsausschuss (VA) in seiner nicht öffentlichen Sitzung am Donnerstagabend geeinigt, wie Bürgermeister Rainer Ditzfeld in einem Pressegespräch am Tag danach mitgeteilt hat. Stattdessen sollen die Beschlüsse erneut in einem sogenannten Umlaufverfahren gefasst werden. Dafür müssen bis Montag zwar noch mindestens vier Fünftel der Achimer Ratsleute – das sind 32 der 39 Ratsmitglieder – diesem Prozedere zustimmen, aber Ditzfeld glaubt, dass dies geschehen wird. Denn: „Der Verwaltungsausschuss war fast einstimmig dafür.“

Das bedeutet aber auch, dass die Öffentlichkeit wie schon bei der abgesagten Ratssitzung im Dezember vergangenen Jahres, als das Umlaufverfahren angewendet wurde, außen vor bleiben muss. „Alle sind sich einig, dass dies die schlechteste Variante ist“, gab Ditzfeld seine Meinung aber auch die der Fraktionen wieder. Auf der anderen Seite sei sich der VA weitgehend einig darüber gewesen, dass die Bürger in den vorangegangenen Fachausschusssitzungen ausreichend Gelegenheit hatten, sich zu informieren und in den Einwohnerfragestunden zu äußern.

Haushaltsreden als Stellungnahmen

Nun also sollen die Entscheidungen zu den einzelnen Tagesordnungspunkten per Umlaufbeschluss gefasst werden, was bedeutet: Bis zum Abend des 11. März, 21 Uhr, muss jedes Ratsmitglied schriftlich seine Haltung zu den anstehenden Abstimmungen im Rathaus abgegeben haben, ehe die Stadtverwaltung die Stimmen dann am Freitagvormittag auswertet und die Ergebnisse veröffentlicht. Da auch der neue Doppelhaushalt der Stadt Achim zur Abstimmung steht, wird es laut Ditzfeld anstelle der sonst üblichen Haushaltsreden von jeder Fraktion und vom Rathauschef dann schriftliche Stellungnahmen für die Zeitungen geben.

Spannend bleibt, wie letztlich die CDU-Vertreter votieren werden, die sich bisher in den Abstimmungen zum Haushalt stets enthalten haben, aber im Rat Farbe bekennen wollen. Zumindest in der Sitzung des VA gab es laut Ditzfeld schon mal große Einigkeit beim Thema Achim-West. Für das Projekt sollen, wie berichtet, die Gelder in der mittelfristigen Finanzplanung bereitgestellt werden und die Einnahmen auf alle Partner so verteilt werden, dass es keinen Verlierer gibt. Die grundsätzliche Entscheidung darüber, ob Achim-West realisiert werden soll, trifft die Politik, wenn der Planfeststellungsbeschluss sowie die Verträge mit Bremen und möglicherweise mit dem Landkreis Verden vorliegen.

„Digitallotse“ kommt nicht

Der VA hat sich gegen den von SPD/Mindermann beantragten „Digitallotsen“ als städtischen Berater für Unternehmen entschieden, aber dafür, dass eine neue Stelle in der Öffentlichkeitsarbeit geschaffen werden soll, die sich verstärkt auch um die Plattform „achim-dialog“ kümmern wird, wie die Grünen beantragt hatten. Grünes Licht gab das Gremium unter anderem für das Repowering im Windpark Borstel, das Standortkonzept für Altkleidercontainer und den Feuerwehrhausneubau in Uphusen (wir berichteten jeweils).

Bestätigen muss der Rat auch noch die vom VA beschlossene Wiederwahl von Ralf Mühlenstedt zum stellvertretenden Ortsbrandmeister der Ortsfeuerwehr Achim und von Daniel von Salzen zum Ortsbrandmeister der Ortsfeuerwehr Embsen – jeweils für die Dauer von sechs Jahren.