Auch Bürgermeister Harald Hesse und die SPD-Fraktionsvorsitzende Anke Fahrenholz haben sich an der 13 Kilometer langen Tour durch Thedinghausen beteiligt. (Björn Hake)

Radeln für ein gutes Klima. In großen Lettern stand dieses Motto auf einem Banner, welches die Organisatoren Harald Hesse, Bürgermeister der Samtgemeinde Thedinghausen, und die SPD-Fraktionsvorsitzende Anke Fahrenholz am Sonntag vor dem Start der Eröffnungstour für die Aktion „Stadtradeln“ in ihrer Region präsentierten. Anschließend ging es per Fahrrad beim Schloss Erbhof los, um eine rund 13 Kilometer lange Strecke zurückzulegen. Die Gemeinde beteiligt sich, wie berichtet, erstmals an der bundesweiten Aktion, bei der es darum geht, 21 Tage lang möglichst viele Alltagswege mit dem Fahrrad zurückzulegen.

„Hintergrund ist, dass wir etwas gegen die Erderwärmung tun“, erklärte Hesse. Per App oder auch manuell können die Kilometer ermittelt und schließlich übermittelt werden. „19 Teams und 63 Personen haben sich online angemeldet“, erklärte Fahrenholz den aktuellen Stand für die Samtgemeinde. Den dreiwöchigen Zeitraum konnte sich die Gemeinde aussuchen, nachdem der Gemeinderat im Juni die Teilnahme beschlossen hatte. „Das wurde im Rat einhellig angenommen“, erklärte die Mit-Organisatorin. „Meine Schwester wohnt in Syke und macht dort mit. Ich fand das eine gute Idee“, nannte sie den Grund für ihre Initiative. Und den Zeitpunkt stufte sie als günstig ein. „So am Ende der Ferien, da fahren bald sicher viele mit dem Rad zur Arbeit oder Schule.“

Auf Thedinghausen folgt Verden

Gestartet wurde am geschichtsträchtigen Schloss Erbhof. Teils über holprige Wege und bei böigem Gegenwind führte die von Imke Meyer von der Tourist-Information ausgearbeitete Strecke zunächst durch den Baumpark. An Höfen und gepflegten Wohnhäusern, aber auch an abgeernteten Feldern und Flächen, auf denen Mais sich in die Höhe streckte, ging es in Richtung Holtorf und dann am Kindergarten Morsum vorbei nach Nottorf. Weiter führte der Weg die Radler entlang der Schifferstraße in Richtung Weserfähre in Ahsen-Oetzen, wo ein kleiner Stopp eingelegt wurde.

Anschließend fuhr die rund 20-köpfige Gruppe auf dem Köllendiekenweg nach Werder und anschließend auf dem Horstfeld entlang des Weser-Radweges zurück zum Schloss Erbhof. Deutlich wurde dabei, dass sich die Strecke mit leichtem Schwierigkeitsgrad gut als Feierabendstrecke eignet. Bis zum 12. September können in Thedinghausen noch Fahrrad-Kilometer gesammelt werden. Vom 12. September bis zum 4. Oktober nimmt dann Verden an der Aktion teil.

Auf der Internetseite www.stadtradeln.de können sich Radbegeisterte und umweltbewusste Bürger näher informieren und anmelden sowie eine App herunterladen. Die Teilnehmer ermitteln ihre Distanzen ganz einfach per GPS, und die App schreibt die Kilometer dem eigenen Team und der eingegebenen Kommune gut. In der Ergebnisübersicht ist auf einem Blick zu sehen, wo das Team und die Stadt oder Gemeinde aktuell steht. Im Team-Chat können sich die Radler mit Teammitgliedern zu gemeinsamen Touren verabreden oder auch gegenseitig anfeuern. Ein Tipp von der Homepage: Indem die App genutzt wird, verbessert der Teilnehmer ganz nebenbei die Radinfrastruktur vor seiner Haustür.

Die Eröffnungsveranstaltung in der Samtgemeinde Thedinghausen fand aufgrund der Corona-Pandemie sowie deren Einschränkungen und Auflagen übrigens nur im kleinen Rahmen für Ratsmitglieder und einige Freunde statt. Etliche Teilnehmer legten nicht nur die rund 13 Kilometer zurück, sondern durch die Anfahrt von zu Hause und zurück noch weitere Kilometer obendrauf - so auch Samtgemeinde-Bürgermeister Harald Hesse. Bis Sonntagmittag waren auf der bundesweiten Homepage 1449 teilnehmende Kommunen erfasst, für die 237 994 Kilometer zu Buche stehen. 5083 Parlamentarier hatten bis dahin teilgenommen. Angegeben wurden 7726 Tonnen CO2-Vermeidung.