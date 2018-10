Der Achimer Stadtrat trifft am Donnerstagabend wegweisende Entscheidungen. (Sebi Berens)

Mit der Weichenstellung für die Zukunft Achims beschäftigt sich der Stadtrat in öffentlicher Sitzung an diesem Donnerstagabend, 1. November. Ab 19 Uhr geht es im Ratssaal unter anderem um das Handlungskonzept, das – wie berichtet – die Wohnbauentwicklung und den Bedarf an Kita- und Schulplätzen verzahnen soll. Mit dem Konzept soll verhindert werden, dass die Zahl der Zuzüge weiterhin so stark die vorhandene Sozialinfrastruktur übersteigt. Dazu passend spricht das Gremium gesondert über die Kindertagesstättenbedarfsplanung bis 2030 und die Festsetzung der Elternbeiträge.

Vorzugstrasse für Achim-West

Damit nicht genug: Ein weiteres großes Thema für die Stadt ist das Projekt Achim-West, für das der Rat nun den genauen Verlauf der Trasse festzurren will, die die Bremer Straße später mit der neuen Anschlussstelle an der A 27 und die Theodor-Barth-Straße verbinden soll. Der Umgang mit den Voruntersuchungen für Gasbohrungen auf Achimer Gebiet und die Zukunft des Wegenetzes im Naturschutzgebiet „Sandtrockenrasen Achim“ rund um den Ellisee werden ebenfalls beschlossen. Auch die Zielvereinbarung zwischen dem Rat der Stadt Achim und dem Bürgermeister steht auf der Tagesordnung.

Zu Beginn und am Ende der Ratssitzung bekommen die anwesenden Bürger die Möglichkeit, Fragen an die Verwaltung oder die Ratsfraktionen zu richten. Diese Fragen müssen sich nicht zwangsläufig auf die Punkte der Tagesordnung beziehen.