Neben dem Zeugnis gab es für alle Schüler, wie hier für Frederik Lorenz, auch eine Rose zum Abschluss. (Björn Hake)

Zum zweiten Mal in ihrer noch jungen Geschichte hat die IGS Oyten am Donnerstagnachmittag einen Jahrgang verabschiedet: Nach Pangäa im vergangenen Jahr, waren es nun die insgesamt 135 Schüler vom Jahrgang Meteor, die nach sechs Jahren an der Integrierten Gesamtschule ihre Zeugnisse entgegennehmen durften.

Doch bevor es bei der Entlassungsfeier soweit war, bekamen sie noch einige Worte mit auf den Weg. So sprach Bürgermeister Manfred Cordes davon, dass der Abschluss der zehnten Klasse für die Jugendlichen kein Wende- oder Schlusspunkt sei, sondern, dass „ein erstes Etappenziel erreicht“ sei. Was nach diesem folgt, sieht sehr unterschiedlich aus. Viele bleiben an der IGS und gehen in die Oberstufe, andere aber werden eine Ausbildung beginnen und wiederum andere zieht es erst einmal ins Ausland. Allen aber gab Cordes für den weiteren Lebensweg einen Rat mit auf den Weg: „Mischt euch ein, krempelt die Ärmel hoch und tretet Fremdenfeindlichkeit entgegen.“

Anja Büssenschütt, Vorsitzende des Schulvereins, und die Jahrgangsleiterin Hilke Wohlfahrt blickten zurück: Büssenschütt sprach von einem „turbulenten Ritt“, den die Schüler in sechs Jahren hinter sich gebracht haben. Wohlfahrt verpackte ihren humorvollen Rückblick ganz in Seefahrersprache unter der Überschrift „Die maritime Fahrt des Forschungsschiffes Meteor“. Am Ende bedankte sie sich für „eine lebendige, intensive Reise“. „Seid stolz auf euch“, richtete sie sichtlich berührt an den Jahrgang.

„Viele schöne Erfahrungen“

Dieser wollte die Veranstaltung ebenfalls nutzen, um sich zu bedanken. So sprachen zwei Schülerinnen nicht nur von den „vielen schönen gesammelten Erfahrungen“, sondern richteten auch dankende Worte an die Lehrer und ihre Eltern. Neben den Wortbeiträgen wurde den Anwesenden ein buntes Programm mit Musik und Tanz geboten. Eine Fotoshow aus sechs Jahren Meteor sorgte zudem nicht nur für Erheiterung, sondern auch für den ein oder anderen sentimentalen Moment bei den Absolventen. Dies sind:

Klasse 10a: Akyol, Cidem; Ali, Ahmad; Dalbritz, Josephine; Erdmann, Vanessa; Heiner, Paul; Hesch, Lara; Jakuszeit, Niklas; Karaca, Firat; Karow, Nils; Karvouniaris, Elena; Kruse, Anina; Lioumpas, Nicolas; Masemann, Jil; Menke, Jule; Mettasch, Nora; Mindermann, Sina; Newe, Mailine; Pols, Leoni; Puvogel, Nils; Ruschenbaum, Kjara Anja Marie; Safi, Ali; Sowa, Joshua; Thier, Corinna; von Lysander, Eugene; Vortanz, Alissa.

Klasse 10b: Alma, Can; Avanas, Jasmin; Bretschneider, Jana; Fischer, Lilian; Garbade, Luca; Greifenhagen, Nico; Hautau, Mascha; Henning, Max; Herberger, Fabian; Herberger, Tim; Kajtazi, Adelina; Lippok, Jan Lucca; Lis, Timo; Miesner, Katharina; Osmers, Rieke; Rakka, Rand; Renz, Stella Patrice; Rosenhagen, Kiara Mae; Schewa, Marie; Suhren, Samuel.

Klasse 10c: Alkis, Sevim; Baumgardt, Sabrina; Cölü, Tamer; Dreyer, Lilly-Chiara; Graudenz, Alexander; Heidorn, Jasmin; Jobs, Jessica; Käbel, Maurice; Klages, Jasper; Koenig, William; Lange, Jacqueline; Lorenz, Frederik; Müller, Justin; Preuß, Frode; Sammann, Maximilian; Schwagerus, Daniel; Steiner, Robin; Stieber, Yannick.

Klasse 10d: Alma, Deniz; Bahroun, Nawel; Bargfrede, Kim; Büssenschütt, Eske Marie; Büssenschütt, Meret Marie; Carlsen, Eske; Chaikmos, Aylin; Dahhan, Mohammad Nour; Eggert, Florian; Erdmann, Florian; Erlich, Rinat; Greier, Jerome; Haas, Larissa-Kimberly; Hirschmann, Amelie; Karasmanakis, Apostolos; Küsel, Tom; Meyer, Michel; Priske, Dario; Schmidt, Jasmin; Stegmann, Mika Ole; Sygacz, Eliza; Teuteberg, Sarah; Vesper, Yannic Malte; Zerrenner, Lukas.

Klasse 10e: Behrens, Tobias; Brüning, Paul; Eickbusch, Céline-Christin; Fritzsche, Maximilian; Gerke, Maximilian; Karaca, Aylina; Kenter, Emelie; Knief, Tom; Meyer, Sophie; Oetjen, Maja; Osmers, Neele; Platt, Jana Michelle Katharina; Rauschenberger, Tom; Reichel, Jane; Rieling, Hannes Ben; Rieper, Carolin; Robin, Christian; Schwagerus, Alexander; Sowa, Jenny Marie; Stöver, Maximilian; Thomas, Sjelle; Toma, Nina; Wirth, Tim; Özdim, Amelie; Koch, Tabhata.

Klasse 10f: Akkoyun, Tuana; Apmann, Lucas; Asendorf, Maxima; Brosseit, Phelan; Büttner, Timon; Galush, Deldiva; Galush, Shedia; Garbade, Tammo; Garlichs, Tobias Mika; Hanke, Torben; Johannsen, Kjell; Kreitzireck, Marlon Yannick; Lenz, Milena-Angelina; Linz, Yasmin; Lübbers, Ole; Mäding, Mattis; Osmers, Maris; Riemer, Elias; Sagemann, Maximilian; Schnaars, Jana; Schubert, Mieke; Teichert, Luna Marie; Thiele, Laura; Weber, Ben Benedikt.