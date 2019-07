Die Arbeiten am Haupthaus (links) beginnen noch, die am Verbindungstrakt (Mitte) laufen, und das Packhaus (rechts) ist fertig. (Björn Hake)

Es hat sich schon einiges getan am Rathaus in Thedinghausen. Noch sind die Umbauarbeiten im vollen Gange, aber der Fortschritt ist unübersehbar. Der erste von drei Bauabschnitten, der Umbau des Packhauses, ist bereits abgeschlossen. Hier sind für die Rathausmitarbeiter neue, modernere Büros entstanden, in die die Angestellten auch schon eingezogen sind. Und auch die Sozialstation hat neue Räume bekommen, und zwar dort, wo früher das Archiv war. Außerdem ist im Packhaus ein neues Treppenhaus eingebaut worden. „Wir haben schon einige positive Rückmeldungen bekommen, sowohl von Bürgern als auch von Mitarbeitern“, berichtet Hartmut Grimm-Georgi von der Samtgemeindeverwaltung.

Der Architekt verfolgt das Projekt auf Schritt und Tritt und erklärt beim Rundgang durch das modern eingerichtete Gebäude, dass aktueller Standard auch bedeutet, dass Kopiergeräte nicht mehr auf dem Flur stehen, sondern in Extra-Räumen untergebracht werden müssen. Sind die Arbeiten am Packhaus abgeschlossen, ist direkt daneben noch eine Baustelle zu finden. Hier wurde Ende 2018 der seitliche Rathaus-Anbau abgerissen, um dort den Verbindungstrakt zwischen Rathaus und Packhaus hochzuziehen, das sogenannte Kopplungsbauwerk.

Mit Fortschritt zufrieden

Auch hier sollen neue Büros und sowie Platz für die Technik entstehen, auch ein Keller und ein Fahrstuhl sind hier dann zu finden. Läuft alles glatt, könnte der zweite Bauabschnitt im Februar nächsten Jahres abgeschlossen sein, hofft Grimm-Georgi. „Ganz sicher sagen kann man das bei Bauprojekten aber nie.“ Dennoch sei er mit dem Fortschritt bisher zufrieden. „Auch wenn es immer wieder Unwägbarkeiten gibt.“ Hinzu komme die gute Baukonjunktur, die für Verzögerungen sorge.

Und dann kommt schließlich noch der dritte Bauabschnitt, der Umbau des Hautgebäudes. Hier entsteht unter anderem ein neuer Haupteingang, der seitlich zum großen Rathaushof hin gebaut wird. Eine verglaste Stahlkonstruktion als Vorbau ist mit vorgesehen. „Das Rathaus erhält so ein ganz neues Gesicht. Das Besondere ist aber auch, dass die alten und neuen Elemente miteinander verbunden werden“, sagt Grimm-Georgi. „Die Zugänglichkeit zum Rathaus wird stark verbessert, außerdem gibt es künftig einen Fahrstuhl. Alles ist dann auf dem neuesten Stand und auch barrierefrei.“

So eine Modernisierung kostet natürlich auch Geld. Und so sind die Kosten, wie bereits berichtet, im Vergleich zu ersten Planungen von 2015 bereits gestiegen. Zu der Zeit war die Verwaltung noch von Kosten in Höhe von 1,5 Millionen Euro ausgegangen. 2017 lagen die kalkulierten Kosten dann bei 1,9 Millionen Euro. Samtgemeindebürgermeister Harald Hesse hatte dieser Zeitung in einem Gespräch 2017 bereits gesagt, dass „natürlich niemand glücklich damit ist, wenn Kosten wachsen. Aber wir wollen das Rathaus grundlegend überarbeiten.“ Als Gründe für die Verteuerung wurden unter anderem zusätzliche Auflagen beim Brandschutz für das denkmalgeschützte Gebäude und die technische Ausrüstung der Büros genannt.

Wann die Arbeiten komplett abgeschlossen werden können, ist momentan noch nicht klar. „Es kann ja immer etwas passieren“, weiß Grimm-Georgi aus Erfahrung. „Wenn aber alles gut läuft, dann könnte bis 2021 alles fertig sein.“